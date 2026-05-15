Mathias Chago: "U školi smo učili o Titu, a prihvatio bih poziv Hrvatske"

Bivši nogometaš Dinama Mathias Chago dao je intervju za portal Index u kojem se, među ostalim, prisjetio dolaska u Hrvatsku, prvih dojmova o zemlji u koju stiže, ali i mogućnosti da zaigra za hrvatsku reprezentaciju.

Chago je otkrio da prije dolaska nije bio potpuno neupućen u Hrvatsku. Kao i mnogi ljubitelji nogometa, pamtio je generaciju iz 1998. godine, posebno Zvonimira Bobana i Davora Šukera, a kazao je i da je u školi učio o prostoru bivše Jugoslavije. Pritom je spomenuo i Josipa Broza Tita, rekavši kako je zbog svega toga ipak imao određenu predodžbu o zemlji u koju dolazi.

Druga zanimljiva stvar koju je izdvojio odnosi se na hrvatsku reprezentaciju. Chago je rekao da je 2005. godine imao sastanak s ljudima iz Saveza jer je postojala želja da zaigra za Hrvatsku. Iako mu je san bio nastupiti za Kamerun, priznao je da bi prihvatio hrvatski poziv da se sve realiziralo.

Ta se mogućnost ipak nije ostvarila. Nakon ozljede 2006. godine priča je stala, a Chago je kasnije upisao nastup za Kamerun. Ipak, njegova izjava pokazuje koliko je bio vezan uz Hrvatsku u razdoblju kada je nosio dres Dinama i gradio ime u domaćem nogometu.

