Neugodna scena u srcu Splita. Čovjek fotografirao arheološko nalazište u Hrvojevoj, pa tvrdi da su mu prijetili: "Dođi vamo pa ćeš vidit svog boga!"

Jedan Splićanin na forumu je objavio neugodnu situaciju za koju tvrdi da mu se dogodila jutros u Hrvojevoj ulici u Splitu, u blizini arheološkog nalazišta. Kako navodi, sve se dogodilo nakon što je s javne površine fotografirao radove, a svoju objavu potkrijepio je i fotografijom.

Prema njegovim riječima, nije prelazio ogradu niti ometao radove, već je iz znatiželje odlučio provjeriti događa li se išta novo na nalazištu. No, ubrzo nakon fotografiranja, tvrdi, uslijedila je burna reakcija ljudi koji su se nalazili unutar ograđenog prostora. Autor objave napisao je da se jutros spustio do grada na sastanak, a zatim u prolazu Hrvojevom odlučio vidjeti stanje na nalazištu. "Znate mene; znatiželjan sam i neizmjerno volim naš grad, posebno povijesni kontekst", napisao je Splićanin. Kako tvrdi, mobitel je podignuo s ulične strane, odnosno s javne površine, te snimio fotografiju. Tada je, navodi, počelo urlanje. "Odjednom kreće takvo animalno urlanje da sam mislija da se na Pazaru dogodila kakva pizdarija", napisao je.

Nakon nekoliko sekundi, kaže, shvatio je da se iz prostora nalazišta viče upravo na njega.

Tvrdi da su mu vikali: "Briši tu sliku!"

Splićanin je u objavi naveo nekoliko rečenica za koje tvrdi da su mu upućene. Među njima su bile i sljedeće:

"Alo koji k*rac snimaš?!"

"Alo briši tu sliku!"

"Alo ne pravi se glup, ne smiš slikavat."

Posebno je istaknuo rečenicu za koju tvrdi da mu je jedan od muškaraca ponovio više puta:

"Aj dođi vamo još jedanput pa ćeš vidit svog boga!"

Autor objave tvrdi da je ostao miran i pokušao dobiti objašnjenje što je pogrešno napravio, s obzirom na to da je, kako kaže, stajao na javnoj površini. Prema njegovu opisu događaja, osobe iz ograđenog prostora nastavile su ga upozoravati da se ne približava ogradi i da izbriše fotografiju. On tvrdi da ogradu nije prešao, "čak ni mobitelom". "Na moje inzistiranje, predstavljanje i pristojno obrazloženje kako nikome neću ukrast ekskluzivu ni znanstveni rad, niti da su im zainteresirani građani neprijatelji, dvojac je malo po malo popustija i maka se nazad u rupu", napisao je Splićanin.

Dodaje da mu nije poznato tko su osobe koje su mu se obratile, odnosno jesu li radnici, studenti, restauratori, arheolozi ili netko drugi.

Traži informaciju koja je firma zadužena za radove

Autor objave sada želi doznati koja je firma zadužena za radove na lokaciji, kako bi im, kako kaže, prezentirao situaciju. "Nemam pojma da li se radi o pomoćnim radnicima, studentima, restauratorima ili arheolozima, ali ovakvo ponašanje doživit od strane ekipe financirane državnim i gradskim novcima, tzv. 'radnicima u kulturi', je nevjerojatno", napisao je.

Tvrdi i da su ljudi na obližnjim bancima sve čuli te da mogu potvrditi njegovu priču. "Urlat, pritit nasiljem, dok te cili Pazar čuje, prema običnom zainteresiranom građaninu koji fotografira kulturnu baštinu mi je dno dna, dublje od rupe koju kopaju", naveo je u objavi.

Objavio fotografiju i upozorio građane

Splićanin je napisao da će na fotografiji zamutiti same nalaze i ostale prisutne na terenu, ali da će označiti dvije osobe za koje tvrdi da su se prema njemu ponašale agresivno. "Možda vam doleti i pokoja šaka, razbiju vam mobitel ili sl... BE WARNED, ekipa u Hrvojevoj se ne zajebava", zaključio je u objavi.