Hoće li Hrvatska kupiti novi zrakoplov za državni vrh?

Državni zrakoplov kojim lete premijer, predsjednik i ministri star je gotovo tri desetljeća. Iako premijer Andrej Plenković nije želio komentirao dugoročne hrvatske planove po pitanju nabave nove letjelice, iz Vlade je stigao odgovor na upit reporterke Dnevnika Nove TV Ivane Pezo Moskaljov.

"Državnim zrakoplovom je u 2025. godini obavljeno ukupno 169 letova, dok je u 2026. godini do sada realizirano 53 leta. Svi letovi izvršeni su sukladno odobrenim planovima i operativnim procedurama", piše u odgovoru.

"Zrakoplov se redovito održava kroz godišnji veliki servis, kao i kroz kontinuirane tehničke preglede i manje intervencije prema potrebi, uključujući zamjenu dijelova u skladu s tehničkim standardima i preporukama proizvođača, s ciljem sigurnog i neometanog korištenja", dodaje se.

Iz Vlade su pojasnili da su sredstva za održavanje i servisiranje zrakoplova osigurana su u proračunu Direkcije za korištenje službenih zrakoplova, u skladu s planiranim financijskim okvirom i rashodima.

"Riječ je o zrakoplovu proizvedenom u kolovozu 1996. godine. Vlada Republike Hrvatske će, uvažavajući stručne analize nadležnih resora, razmotriti potrebe za obnovom i modernizacijom te će odluke donositi sukladno tehničkim i operativnim procjenama struke", zaključuje se u odgovoru.