Jedno upozorenje japanskog diva: Moguća je nestašica motornog ulja

Toyota upozorava da joj ponestaje posebne vrste ulja koju koriste mnogi noviji hibridni automobili te marke. Ozbiljna nestašica motornog ulja 0W-8 i 0W-16 tvrtke ExxonMobil sada prisiljava Toyotu da upozori na nestašicu. Objava je poslana izravno trgovcima i radionicama diljem svijeta, navodi se u pismu koje je The Drive dobio na uvid.

Problem je uglavnom zbog nestašice takozvanih baznih ulja. Japanski proizvođač javlja da postoje veliki izazovi u nabavljanju rijetkih ulja. Japanci stoga traže od svojih mehaničara da promijene svoje redovne rutine izmjene ulja. Cilj je uštedjeti kako se zalihe ulja ne bi potpuno ispraznile. ExxonMobil trenutačno vodi tešku bitku za održavanje proizvodnje unatoč problemima u svijetu, piše HAK Revija.

"Dok Toyota i ExxonMobil nastavljaju marljivo raditi na održavanju zaliha, smjernice za zamjenu preporučuju se trgovcima kako bi upravljali potražnjom za pogođenim proizvodima", napisao je proizvođač automobila u pismu.

Smjernice su namijenjene upravljanju potražnjom za pogođenim proizvodima koliko god je to moguće, osiguravajući da svi kupci mogu nastaviti servisirati svoje automobile. Premda vlasnici Toyotinih hibridnih automobila možda neće odmah dobiti optimalno ulje za svoje automobile, nema izravne opasnosti, vjeruju Japanci.

U slučaju da ne koriste optimalno ulje, motori bi mogli biti manje efikasni, toplinska učinkovitost bi se mogla smanjiti, a potrošnja blago povećati. Iz svega navedenog, jasno je zašto Toyota i Exxon Mobil čine sve da se ne dogodi nestašica ulja 0W-8 i 0W-16 ulja. Nestašice motornih ulja su još jedna posljedica rata na Bliskom istoku…