Filipinka iz Zagreba šokirala roditelje na dječjem rođendanu: "Kad sam rekla čime se bavim, nastao je muk"

Jedna Filipinka koja živi u Zagrebu i udana je za Hrvata podijelila je neugodno iskustvo koje ju je, kako kaže, duboko pogodilo. Sve se dogodilo na rođendanskoj zabavi njezina sina, na koju su bili pozvani njegovi školski kolege i njihovi roditelji.

Iako je riječ trebala biti o opuštenom dječjem druženju, atmosfera se za nju vrlo brzo promijenila. "Imala sam osjećaj da su mnogi roditelji već stvorili mišljenje o meni čim su me vidjeli", ispričala je. Kako kaže, pitanja koja su joj postavljali djelovala su kao da već pretpostavljaju čime se bavi. Nije joj smetala sama priroda poslova koje su, kako je osjetila, povezivali s njom, već način na koji su do tih zaključaka došli.

"Kao da su očekivali da radim slabo plaćen posao"

Prema njezinim riječima, roditelji su se prema njoj odnosili kao da je samim time što dolazi s Filipina gotovo sigurno zaposlena u ugostiteljstvu, čišćenju, njegovateljstvu ili nekom drugom slabije plaćenom poslu.

"Želim biti jasna, nema ništa loše u tim poslovima. To uopće nije problem. Problem je pretpostavka i osjećaj da me netko gleda svisoka", poručila je. Situacija se, kaže, dodatno zakomplicirala kada je spomenula čime se zapravo bavi.

A onda je uslijedio šok: "Vodim američku tvrtku"

Roditeljima je rekla da vodi tvrtku sa sjedištem u Sjedinjenim Američkim Državama i da sa svojom obitelji živi u Hrvatskoj. Njihove reakcije, tvrdi, bile su više nego neugodne. "Reakcije su bile stvarno čudne. Na licima im se vidjelo nevjerovanje. Kao da takav odgovor od mene nikako nisu očekivali", opisala je.

No pravi muk, dodaje, nastao je tek kada je rekla da zapošljava i hrvatske radnike. "Tada je postalo još neugodnije. Izgledali su još šokiranije", navodi.

Ova Zagrepčanka filipinskog podrijetla ističe da joj je najteže palo to što su se pretpostavke činile automatskima. Smatra da neki ljudi, čim vide osobu iz Filipina ili jugoistočne Azije, odmah pomisle na siromaštvo, niži društveni status ili fizičke poslove. "Da, Filipini nisu bogata zemlja i mnogi ljudi odlaze u inozemstvo raditi. To je istina. Ali ne razumijem zašto netko misli da može suditi o nečijem poslu, novcu ili obrazovanju samo na temelju države iz koje dolazi ili izgleda", rekla je. Dodaje kako uspješnih i visokoobrazovanih ljudi ima u svim dijelovima svijeta. "Postoje uspješni ljudi odasvud. Indijci vode velike tehnološke kompanije, Azijci su uspješni u biznisu, medicini, tehnologiji i financijama diljem svijeta. Zato ja nikada ne bih pogledala nekoga i pretpostavila da je siromašan ili nižeg statusa samo zato što dolazi iz određene zemlje", poručuje.

Iako naglašava da se ne radi o svim ljudima u Hrvatskoj, priznaje da je sličan mentalitet primijetila više puta. "Ne od svih, naravno, ali dovoljno često da primijetim. Ponekad se čini kao da su ljudi jako neinformirani o svijetu izvan vlastitog mjehura, i to je tužno", kaže. Na kraju se zapitala je li riječ o stvarnom stereotipu u Hrvatskoj ili je samo naišla na posebno neugodno i neinformirano društvo. "Pitаm iskreno: je li ovo stvaran stereotip ovdje? Vide li ljudi u Hrvatskoj Filipince ili ljude iz jugoistočne Azije i odmah pomisle 'slabo plaćen posao' ili 'siromašni imigrant'? Ili sam samo naletjela na posebno ignorantsku skupinu ljudi?", zaključila je.

"S tog sam rođendana otišla s osjećajem da su me osudili prije nego što su me upoznali"

Ono što je trebalo biti veselo dječje slavlje za nju se pretvorilo u neugodno podsjećanje na predrasude s kojima se, kako tvrdi, stranci u Hrvatskoj ponekad susreću.

"S tog sam rođendana otišla s osjećajem da su me ljudi osudili prije nego što su uopće išta znali o meni", rekla je.