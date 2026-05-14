Zbog nove sanacije zatvara se tunel Sveti Ilija, vozači će ponovno morati preko Biokova

Tunel Sveti Ilija uskoro ulazi u novu fazu sanacije, zbog čega će promet između Dalmatinske zagore i Makarskog primorja ponovno biti preusmjeren na obilazne pravce, uključujući i staru cestu preko Biokova. Kako navodi Baustela.hr, Hrvatske ceste ugovorile su radove na sanaciji revizijskih okana zatvorenog sustava odvodnje u tunelu na državnoj cesti DC76. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 221.371,66 eura s PDV-om, a posao je povjeren tvrtki Hidrostres, čija je ponuda ocijenjena ekonomski najpovoljnijom.

Radovi bi trebali trajati oko tri mjeseca. U tom razdoblju vozači koji putuju između zaleđa i obale morat će koristiti alternativne pravce, što će im znatno produljiti putovanje prema Makarskoj rivijeri i obrnuto.

Tunel Sveti Ilija otvoren je 2013. godine i predstavlja jednu od najvažnijih prometnih veza između autoceste A1, Imotske krajine i Makarskog primorja. Riječ je o četvrtom najduljem tunelu u Hrvatskoj, a nova faza radova odnosi se na obnovu sustava odvodnje i zamjenu dotrajale opreme unutar tunela. Zatvaranje tunela posebno će se osjetiti u svakodnevnom prometu lokalnog stanovništva, ali i među brojnim vozačima koji ovu cestu koriste kao najbržu poveznicu između unutrašnjosti Dalmacije i mora.