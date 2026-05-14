Ministarstvo upozorava građane: Dobili ste sumnjive poruke s portala e-Građani? Ignorirajte ih

Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije uputilo je građanima upozorenje o lažnim porukama koje trenutno kruže, a koje izgledaju kao da ih šalje portal e-Građani.

"Iako djeluju autentično, važno je naglasiti da se takve poruke ne šalju putem sustava e-Građani. Službene obavijesti nikada ne sadrže poveznice koje vode na nepoznate stranice niti traže osobne podatke ili uplate.

Ova vrsta poruka ima sve karakteristike pokušaja prijevare, poznatog kao phishing, gdje se prevaranti lažno predstavljaju kao službene institucije kako bi pribavili osjetljive podatke ili financijsku korist", navode iz Ministarstva.

Naglasili su da portal e-Građani služi kao sigurna točka pristupa javnim uslugama, a sve službene obavijesti korisnicima stižu isključivo u njihov Korisnički pretinac unutar samog sustava, a ne putem otvorenih kanala poput SMS-a ili neslužbenih e-mail adresa.

"Savjetujemo građanima da takve poruke ignoriraju i ne otvaraju linkove koji se u njima nalaze. U slučaju sumnje ili ako smatrate da ste možda žrtva prijevare, preporučujemo da se odmah obratite Nacionalnom CERT-u ili najbližoj policijskoj postaji", zaključili su iz Ministarstva pravouđa.