Trail utrke ipak neće biti ovog vikenda: Organizatori objavili novi datum

Zbog najavljenih nepovoljnih vremenskih uvjeta i sigurnosti svih sudionika, odgađaju se trail utrke koje su se trebale održati u subotu 16. svibnja.
Novi termin održavanja utrke je 24. svibnja 2026. godine.
Odluka o odgodi donesena je nakon praćenja aktualnih vremenskih prognoza i procjene uvjeta na stazi, s ciljem očuvanja sigurnosti natjecatelja, volontera i posjetitelja.
Sve postojeće prijave ostaju važeće za novi datum održavanja, a sudionici će pravovremeno dobiti dodatne informacije vezane uz program. Satnica ostaje ista.
Prijave na natjecanje su i dalje u tijeku, a prijaviti se možete na sljedećem linku: https://runraja.run/events/masters-of-trail
Vidimo se 24. svibnja ispred kule Kamerlengo! - poručili su organizatori.
Moja reakcija na članak je...
0
0
0
0
0
0
0