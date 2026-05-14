Trail utrke ipak neće biti ovog vikenda: Organizatori objavili novi datum

Zbog najavljenih nepovoljnih vremenskih uvjeta i sigurnosti svih sudionika, odgađaju se trail utrke koje su se trebale održati u subotu 16. svibnja.

Novi termin održavanja utrke je 24. svibnja 2026. godine.

Odluka o odgodi donesena je nakon praćenja aktualnih vremenskih prognoza i procjene uvjeta na stazi, s ciljem očuvanja sigurnosti natjecatelja, volontera i posjetitelja.

Sve postojeće prijave ostaju važeće za novi datum održavanja, a sudionici će pravovremeno dobiti dodatne informacije vezane uz program. Satnica ostaje ista.

Prijave na natjecanje su i dalje u tijeku, a prijaviti se možete na sljedećem linku: https://runraja.run/events/masters-of-trail

Vidimo se 24. svibnja ispred kule Kamerlengo! - poručili su organizatori.