Raslina ponovno postaje središte trail trčanja: Krajem svibnja održava se 3. Raslina Trail

Ljubitelji prirode, rekreacije i trail utrka ponovno će doći na svoje krajem svibnja kada će se u Raslini održati treće izdanje popularne sportsko-rekreativne manifestacije Raslina Trail.

Utrka će se održati u subotu, 30. svibnja, a program počinje u 8 sati na Trgu Muline u Raslini, gdje će ujedno biti start i cilj svih utrka. Organizatori najavljuju još jedno izdanje ispunjeno sportom, druženjem i uživanjem u prirodnim ljepotama kraja “gdje Krka more ljubi”.

Sudionici će moći birati između tri različite trail staze prilagođene različitim razinama spremnosti. Najkraća “Olive trail” utrka duga je pet kilometara i uključuje oko 130 metara uspona. “Stone trail” vodi trkače na zahtjevnijih 11 kilometara uz 310 metara elevacije, dok je najizazovnija “Wind trail” utrka duga 22 kilometra s ukupno 430 metara uspona.

Startovi utrka raspoređeni su tijekom jutra, a cjelokupan program trajat će do 15 sati.

Organizatori poseban naglasak stavljaju na uključivanje obitelji i mladih sportaša. Djeca do 14 godina mogu sudjelovati besplatno, a osigurane su i pogodnosti za obiteljske prijave te članove outdoor i atletskih klubova.

Dodatnu težinu ovogodišnjem izdanju daje činjenica da se 3. Raslina Trail boduje za ukupni poredak ŠiTrail lige, zbog čega se očekuje dolazak brojnih trail trkača iz cijele regije.

Prijave su otvorene do dana utrke putem platforme Tracey, kao i preko QR poveznice dostupne na službenom plakatu događanja. Sudionike očekuju spoj rekreacije, prirode i sportskog izazova u jednom od najljepših dijelova Dalmacije.