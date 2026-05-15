Psi laju, karavane prolaze: Žnjan je i dalje "spaljena zemlja", nevjerojatno su razlike unutar nekoliko metara

Samo nekoliko dana nakon konferencije za medije novog direktora tvrtke Žnjan d.o.o. Toni Jurišić Sokić, na kojoj je upozoreno na ozbiljne probleme s održavanjem Žnjanskog platoa, redakciji Dalmacije Danas javio se čitatelj nezadovoljan trenutačnim stanjem na terenu.

Uz poruku nam je poslao i nove fotografije snimljene danas na Žnjanu.

– Evo vam i par fotki Žnjana od danas, ako tko ima volje nastavit pritiskat upravu da se udostoje odvrnit špine i pustit malo vode – napisao je čitatelj uz fotografije.

“Razlika između parcela je ogromna”

Na fotografijama se vide osušene biljke, popucala zemlja od suše te izrazita razlika između površina o kojima brinu ugostiteljski objekti i onih koje bi trebalo održavati gradsko poduzeće. Dok su prve zelene i uredne, druge izgledaju zapušteno i isušeno.

Čitatelj tvrdi da pojedine biljke već dosežu visinu od gotovo pola metra te smatra da se problem navodnjavanja i dalje ne rješava dovoljno brzo.

– Stvarno su besramni – poručio je.

Novi direktor ranije upozorio na ozbiljne manjkavosti

Podsjetimo, novi direktor tvrtke Žnjan d.o.o. Toni Jurišić Sokić početkom tjedna izjavio je da je stanje na Žnjanskom platou loše te da projekt ima ozbiljne manjkavosti, osobito kada je riječ o navodnjavanju, kvaliteti izvedenih radova i sloju zemlje na zelenim površinama.

Kazao je da je sustav navodnjavanja u fazi testiranja te upozorio da bez funkcionalnog zalijevanja nema smisla govoriti o ozbiljnom održavanju zelenih površina.

Na istoj konferenciji navedeno je i da je na dijelu platoa nasut pretanak sloj zemlje, zbog čega površine teško podnose ljetne uvjete i brzo se isušuju.

Građani očekuju brzu reakciju

Fotografije koje su danas stigle u redakciju pokazuju da dio građana nije uvjeren da se problemi rješavaju željenom dinamikom. Posebno ih zabrinjava velika razlika između parcela koje se redovito zalijevaju i onih koje su prepuštene suši.

S obzirom na to da se bliže topliji dani i početak turističke sezone, brojni Splićani očekuju hitnu reakciju odgovornih kako bi jedan od najvažnijih gradskih prostora konačno izgledao onako kako je i najavljivano tijekom realizacije projekta.