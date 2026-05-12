“Dobio sam vrući krumpir”: Novi direktor Žnjana o problemima na Žnjanskom platou

Tek jučer je Toni Jurišić Sokić stupio na dužnost direktora tvrtke Žnjan d.o.o, a već je danas održao konferenciju za medije. Tema konferencije bilo je održavanje Žnjanskog platoa, s naglaskom na aktualne aktivnosti, planirane zahvate i daljnje korake u upravljanju i unapređenju ovog važnog gradskog prostora.

"Tema Žnjana je prešla okvire Splita. Praktički svi mediji u državi su prenijeli kakvo je stanje na Žnjanu. Ja sam praktički jučer stupio na dužnost. Odmah po potpisivanju ugovora smo imali sastanak u uredu gradonačelnika. Upoznat sam sa cijelom problematikom, obišli smo jučer Žnjanski plato. Situacija nije dobra. Svi su to primijetili. Meni je Žnjan šetnica, tu sam često. Već se ranije komentiralo da to zelenilo nije dobro.

Ja sam dobio taj vrući krumpir u ruke, Žnjan treba dovesti u optimalno stanje kakvo bi trebalo biti. To će zahtijevati određene radove, neće bit lagano, ali u tom smjeru se mora ići. Sam projekt ima manjkavosti, radilo se na brzinu, u vrime kad ne triba radit, neću sad ulazit u razloge. Bivša uprava je to vodila kako je vodila, ali njih sad nema ovdje pa je bespredmetno pričati o njima. Prošlost ćemo ostavit prošlosti, mene čeka budućnost", kazao je uvodno Jurišić Sokić.

Dotaknuo se zatim spornog zalijevanja odnosno nezalijevanja biljaka.

"Navodnjavanje je u intenzivnoj fazi testiranja. Postoje četiri faze, tri su istestirane i rade, četvrta faza se testirala jučer i sinoć i očekujem da ću dobiti informaciju o tome. Bez navodnjavanja mi nemamo tu što pričat", kaže te pojašnjava da travnata površina na mjestima izgleda jako loše te će se vjerojatno ići na dohranu i sadnju nove trave.

Upitali su ga novinari zašto se nije navodnjavalo, kao i je li istina da prethodna vlast nije htjela potpisati nove ugovore za navodnjavanje.

"Tu informaciju ja nemam. Tu sam niti 24 sata i tu informaciju nemam", kazao je Jurišić Sokić te pojasnio da će u naredno vrijeme ući u sve detalje i sve istjerati na čistac. Još jednom je ponovio da je sustav navodnjavanja testiran, kao i da tri faze rade, dok se za četvrtu još čeka izvještaj.

"Sve je trebalo digitalno pratiti, ali taj sustav u tom formatu nije nikad zaživio", kaže.

Lidija Bekavac navela je da je bilo određenih nedostataka od strane izvođača i projektanata.

"Uvidom u dostavljenu dokumentaciju, vidljivo je da se popis nedostataka ne odnosi isključivo na klasične izvedbene greške već na kombinaciju", navela je Bekavac te pojasnila da je bilo određenih oštećenja na sustavu navodnjavanja koja su nastala tijekom drugih radova. Oštećenja su dijelom otklonjena, kaže.

"Jadro i Cvjetko su podizvođači glavnog projektanta, to je Lavčević. Nije istina da je Nadzorni odbor odbio Cvjetka, da bi nešto odbili to treba biti na sjednici NO, a to nikada nije bila točka NO. Mi nismo donijeli odluku da prihvaćamo ili ne prihvaćamo, to je donijela Skupština društva", kaže Bekavac te nastavlja o navodnjavaju:

"Bivši direktor je rekao da su oni zalijevali po narudžbenici, što je po zakonu moguće. To znači da se može naručiti na mjesec dana navodnjavanje od tvrtke Cvjetko, do potpisivanja novog ugovora. U međuvremenu je bio novi natječaj. To nije bila tema sjednice NO, mi nismo ni prihvatili ni odbili tvrtku Cvjetko. Odluku o odabiru je potvrdila Skupština društva, a ne NO. Ugovor još nije potpisan", kaže Bekavac.

Zašto javna nabava nije išla ranije?

"To treba pitati prethodnu upravu", kaže Bekavac.

Navela je i da je problem što je nasuto samo deset centimetara zemlje.

"Ta zemlja praktički izgori u jedno ljeto. Bilo je pogreška u samom projektu, trebalo je biti nasuto više zemlje, barem 25 cm, da bi se to moglo nadohranjivat i zalijevat da bi se zadržalo. Ovako je to površinski ništa i nastala je šteta. Za to je odgovoran projektant", kaže Bekavac te kaže da je projekt ceste također loše napravljen i trebat će se kad-tad popravit.