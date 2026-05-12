Osam inozemnih novinara s osam tržišta otkriva nautičku ponudu središnje Dalmacije

Hrvatska turistička zajednica, TZ Splitsko-dalmatinske županije i ACI d.d. nositelji su i organizatori posebnog studijskog putovanja na temu nautike u kojem sudjeluje osam inozemnih novinara specijaliziranih za turizam i nautiku, a koji dolaze s osam tržišta, odnosno iz Njemačke, Austrije, Slovenije, Poljske, Češke, Slovačke, UK-a i SAD-a.

Program putovanja, koje za cilj ima dodatnu promociju Hrvatske kao jedne od vodećih nautičkih destinacija Mediterana, započeo je u ACI marini Split, trajat će sve do 15. svibnja, a isti obuhvaća obilazak i razgled brojnih marina uključujući ACI marinu Vrboska, kao i lokaliteta, gradova i otoka Splitsko-dalmatinske županije, uključujući Split, Hvar, Brač, Trogir i dr.

Osim upoznavanja s hrvatskom nautičkom ponudom, eno-gastro sadržajima, kulturnom baštinom i autentičnim otočnim doživljajima, u programu je poseban naglasak stavljen na održivost i premium turističke proizvode. Organizirani su i posebno vođeni obilasci povijesnih znamenitosti, posjete lokalnim vinarijama, tradicijskim konobama i obiteljskim gospodarstvima, a predviđene su i brojne aktivnosti poput jedrenja, e-biciklizma i dr.

Ovakva putovanja važan su dio promotivnih aktivnosti hrvatskog turizma jer medijima i novinarima omogućuju neposredno iskustvo destinacije i autentične doživljaje kojima se Hrvatska promovira na emitivnim tržištima. S obzirom da na ovom putovanju sudjeluju novinari medija kao što su Kurier, National Geographic, National Geographic Traveler, The Independent, Pravda.sk, Yacht, Delius Klasing Verlag GmbH - Redaktion Boote i dr., očekuje se snažan doprinos ovog projekta u promociji hrvatske nautike, turističke ponude Splitsko-dalmatinske županije, ali i Hrvatske u cjelini.