Blaženko Boban oprostio se od don Drage Šimundže

Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban oprostio se od preminulog don Drage Šimundže, istaknutog svećenika, profesora, znanstvenika i književnika, uputivši izraze sućuti Splitsko-makarskoj nadbiskupiji i svim vjernicima.

„Duboko ožalošćeni, iskazujemo sućut nadbiskupu, svećenicima i časnim sestrama Splitsko-makarske nadbiskupije te molimo za pokoj duše preminulog don Drage Šimundže“, poručio je Boban u oproštajnoj objavi.

Prisjetio se i riječi koje je don Drago Šimundža često isticao u svojim propovijedima i javnim nastupima:

„Radujmo se životu! Budimo ponosni na svoju vjeru i Crkvu, kulturu i baštinu, obitelj i domovinu!“

Boban je naglasio kako su upravo te riječi najbolje opisivale životni credo don Drage Šimundže – vjeru u Boga, odanost Crkvi, obitelji i domovini.

Podsjetio je i da je don Dragi Šimundži 1998. godine dodijeljeno priznanje Splitsko-dalmatinske županije, a istaknuo ga je kao profesora u Gimnaziji, urednika časopisa “Crkva u svijetu”, kanonika i biskupskog vikara za pastoral.

„Sjećat ćemo ga se nadasve kao čovjeka“, poručio je župan.