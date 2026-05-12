Sirobuja obilježila svoj dan: “Danas smo kvart poželjan za život”

Sirobuja danas slavi Dan gradskog kotara Sirobuja, ali i blagdan sv. Leopolda Bogdana Mandića, nebeskog zaštitnika Sirobuje. Tim povodom položeni su vijenci na spomen ploču poginulom hrvatskom branitelju u Domovinskom ratu Luki Vranješu te je održana svečana sjednica Vijeća GK Sirobuja.

Osim mještana, događanju su prisustvovali i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta, njegova zamjenica Matea Dorčić, predsjednik GV-a Grada Splita Igor Stanišić, pročelnik Upravnog odjela za hrvatske branitelje, civilnu zaštitu i ljudska prava Damir Gabrić, ravnatelj Doma zdravlja SDŽ Marko Rađa.

Tijekom svečane sjednice Vijeća kotara uručene su plakete zaslužnim osobama. Dobili su ih:

Osnovna škola Kamen-Šine kojoj pripada i Sirobuja

Doktorica Sandra Mišković , specijalistica obiteljske medicine na Sirobuji

, specijalistica obiteljske medicine na Sirobuji Župnik župe Sv. Leopold B. Mandić na Sirobuji, don Josip Delaš

Ivica Gribišić Gire, predsjednik Gradskog kotara Sirobuja

"Ove godine slavimo 40. godišnjicu osnivanja kotara Sirobuja. U ono vrijeme, 1986. godine to je bila Mjesna zajednica Sirobuja, a tek od 1993. godine kad su ukinute mjesne zajednice, osnivali su se gradski kotarevi i mjesni odbori. To je sada kontinuitet od 1986., a prije toga smo bili podružnica Mjesne zajednice Stobreč jer je Sirobuja pripadala Stobreču", kazao nam je prije svečane sjednice predsjednik GK Sirobuja Ivica Grubišić Gire.

Gire nam je objasnio kako je kvart rastao i razvijao se.

"Mi smo novonastali kvart, u zadnjih 50-ak godina se počeo razvijati, to je bio teren koji je katastarski pripadao Stobreču, Kamenu i Splitu. To je bilo na tromeđi mjesnih zajednica gdje su se počeli graditi stambeni objekti u vrlo malom broju, ali nije o njima nitko vodio računa. Tadašnje mjesne zajednice Mejaši, Stobreč i Kamen su imale i svojih problema, tako da nisu puno brinuli oko Sirobuje pa smo se mi 1986. odvojili u samostalnu mjesnu zajednicu.

Mi smo tih godina samodopinosom isključivo građana Sirobuje kupili ovu parcelu i izgradili zgradu sadašnjeg GK, športski centar, sve smo to radili u najvećoj mjeri novcem građana, a malo je uskakala tadašnja općina. Zgradu kotara smo ugrubo završili oko 1990. godine, a kasnije se to pomalo uređivalo. Procvat je doživljen od 2012. do 2015. godine kada smo gradili kanalizaciju i sve ostale komunalne instalacije. Nakon toga je 2012. godine krenula legalizacija. Taj period je bio zlatno doba razvoja Sirobuje. Nakon toga smo krenuli ka urbanizaciji i sad je to kvart poželjan za život. Ima novih stambenih zgrada. To se dogodilo onog časa kada smo riješili komunalnu infrastrukturu, do tada nije bio interes velik za stanogradnju na Sirobuji.

U ovoj zgradi kotara imamo područnu osnovnu školu koja pripada OŠ Kamen-Šine, imamo stomatološku ambulantu, imamo ordinaciju obiteljske medicine i za koji dan ćemo otvoriti pedijatrijsku ambulantu. Imamo crkvu, športski centar, imamo nekoliki udruga koje djeluju na području kotara. Paralelno rješavajući komunalne probleme, vodili smo računa i o razvoju društvenog života. Zadovoljni smo, imamo izlaz na Poljičku cestu, izlaz na Vukovarsku kod City Centera. Nismo u gradu, ali smo odmah na periferiji grada. Prometna povezanost s gradom je jako dobra. Po generalnom planu je predviđena i OŠ Sirobuja i gradski vrtić."