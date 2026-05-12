Ivana Marković: “Sad će ministar turizma postati prva žrtva sezone”

Ivana Marković, SDP-ova gradonačelnica Supetra, komentirala je aktualne rasprave o cijenama u turizmu i pritom prozvala ministra turizma zbog, kako tvrdi, kontradiktornih poruka o poskupljenjima i apartmanskom smještaju.

U objavi na društvenim mrežama Marković je ustvrdila kako bi ministar turizma mogao postati “prva žrtva ove specifične sezone”.

“Jadan se zaletio s apelima za snižavanje cijena u turizmu, a da sam nije snizio cijenu svoje viletine”, napisala je Marković.

Dodala je i kako sada ministru savjete daje predsjednik HDZ-a.

“Kad predsjednik HDZ-a nešto kaže, tko se usudi učiniti suprotno? Samo vidite Sokola gdje se uvalio”, poručila je SDP-ova gradonačelnica Supetra.

Njezina objava dolazi u trenutku kada se u javnosti sve više raspravlja o cijenama turističkih usluga u Hrvatskoj te upozorenjima da bi preskupi smještaj i ugostiteljska ponuda mogli utjecati na turističku sezonu.