Hrvatsko nadzemlje organizira susret o Međugorju i duhovnim iskustvima milijuna hodočasnika

Hrvatsko nadzemlje organizira novi susret koji će se održati u srijedu, 20. svibnja 2026. godine, pod nazivom „Međugorje – ispovjedaonica svijeta“. Gost susreta bit će fra Ivan Hrkać, svećenik i fratar na službi u Župi Međugorje, koji će okupljenima približiti fenomen mjesta kroz koje godišnje prolaze milijuni ljudi iz cijeloga svijeta.

Zašto upravo Međugorje već desetljećima privlači toliki broj hodočasnika? Što ljudi ondje traže i pronalaze? Mnogi svjedoče o posebnom miru koji se osjeća u tom malenom hercegovačkom selu, a upravo će o tim iskustvima, kao i o svakodnevici života i služenja u jednoj od najpoznatijih župa na svijetu, govoriti fra Ivan Hrkać.

Poseban naglasak bit će stavljen na duhovnu dimenziju Međugorja, koje mnogi nazivaju „ispovjedaonicom svijeta“ zbog nebrojenih ispovijedi i obraćenja koja se ondje događaju. Sudionici će imati priliku čuti i odgovore na brojna životna pitanja koja hodočasnici donose sa sobom tražeći smisao, utjehu i duhovnu obnovu.

Program će se održati u Velikoj dvorani Nadbiskupskog sjemeništa u Splitu, na adresi Zrinsko-frankopanska 19, s početkom u 20:30 sati. Organizatori ističu kako se radi o iznimno zanimljivoj i važnoj temi te pozivaju sve zainteresirane da dođu i sudjeluju u ovom susretu.

Uz predavanje fra Ivana Hrkaća, posjetitelji će moći pogledati i dramske uratke iz radionice Hrvatskoga nadzemlja, dok će za glazbeni dio programa biti zaduženi mladi iz Zbora Amadeus iz Mostara.