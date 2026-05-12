Glavina reagirao na medijske napise: "Ne bih pozivao na korekcije cijena da ih sam ne provodim"

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina oglasio se nakon medijskih napisa i reakcija u javnosti vezanih uz cijene najma njegove obiteljske kuće za odmor. U podužoj objavi poručio je kako su pojedine informacije pogrešno interpretirane te naglasio da je korekciju cijena proveo još prošle godine, dok ove godine nije bilo dodatnih povećanja cijena.

„Laž obiđe svit prije nego istina obuje postole“, poručio je Glavina na početku objave, ističući kako nerado komentira vlastite prihode od imovine, ali da smatra potrebnim reagirati zbog, kako navodi, netočnih i zlonamjernih interpretacija koje su se pojavile u medijskom prostoru.

Naglasio je kako je korekcija cijena najma obiteljske kuće za odmor provedena još prošle godine, i to u iznosu većem od deset posto. Dodao je da tijekom ove godine cijene nisu povećavane u odnosu na prošlu godinu, a da su u određenim terminima dodatno snižene kroz promotivne akcije.

Prema njegovim riječima, takav se pristup pokazao uspješnim poslovnim potezom jer je kuća gotovo potpuno rezervirana do kraja rujna, uz popunjenost na razini prošlogodišnje.

Glavina tvrdi kako je istu izjavu dao i dan ranije, potvrdivši da je napravio korekciju cijena, ali da je u javnosti, kako kaže, prezentirano nešto drugo.

„Istina je da je riječ o samo jednom smještajnom objektu i da ne treba generalizirati i iz toga donositi opće zaključke, no sigurno ne bih predlagao korekciju cijena i promotivne akcije da i sam ne postupam na isti način i ne vodim vlastitim primjerom“, poručio je ministar.

Osvrnuo se i na svoje ranije izjave o potrebi prilagodbe turističkog sektora tržišnim okolnostima, pojasnivši kako se poziv na promotivne akcije nije odnosio samo na iznajmljivače, nego na sve dionike turističkog lanca – od trgovine i prijevoznika do ugostitelja.

Dodao je kako oni koji imaju visoku popunjenost i snažnu potražnju za svojim uslugama nemaju potrebu za prilagodbama, ali je naglasio da i konkurentske turističke destinacije provode korekcije cijena i promotivne aktivnosti kako bi se prilagodile tržišnoj situaciji.

„Smatram da je razumno i mudro da isto učinimo i mi“, zaključio je Glavina.