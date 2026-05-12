U Splitu održana tribina povodom Međunarodnog dana sestrinstva: "Svjesni smo odgovornosti koju nosi ovaj poziv"

Povodom Međunarodnog dana sestrinstva u Splitu je održana tribina „Sestrinstvo kroz generacije: od učionice do bolnice“ - susret, razgovor i razmjena iskustava između učenika Zdravstvene škole Split te medicinskih sestara i tehničara Kliničkog bolničkog centra Split.

U središtu razgovora bila je važnost sestrinstva kao časnog, odgovornog i iznimno potrebnog životnog poziva. Kroz pitanja upućena učenicima, nastavnicima i zaposlenim medicinskim sestrama i tehničarima otvorene su teme izbora medicinske škole, očekivanja od struke, prijelaza iz učionice u bolničku praksu, suradnje škole i bolnice te budućnosti sestrinstva.

Učenici završnog razreda splitske Zdravstvene škole Vinko Ćurlin, Katja Ban i Lana Grubišić govorili su o razlozima zbog kojih su odabrali medicinsku školu, stečenom znanju i iskustvu te o tome kako zamišljaju svoj profesionalni put. Njihovi odgovori pokazali su da mladi vrlo dobro razumiju odgovornost zanimanja za koje se obrazuju, ali i da u njemu vide prostor za osobni i profesionalni razvoj.

Medicinske sestre i tehničari koji su već zakoračili u profesionalni svijet, Petra Budić s Klinike za psihijatriju KBC-a Split i Juraj Grgantov s Klinike za infektologiju KBC-a Split, podijelili su svoja iskustva rada u bolnici, govoreći otvoreno o izazovima, odgovornosti, ali i velikom zadovoljstvu koje ovaj posao donosi. Istaknuto je da rad u bolnici nije uvijek jednostavan, ali da pruža neprocjenjivo iskustvo, širinu znanja i mogućnost napredovanja.

Nastavnica Zdravstvene škole, magistra sestrinstva Anela Elezović istaknula je da se o novim generacijama učenika često govori kroz predrasude, ali da iskustvo škole pokazuje kako su današnji učenici otvoreni, komunikativni, spremni pitati, učiti i kritički razmišljati. Posebno je naglasila važnost stručnog obrazovanja, vježbi i praktične nastave, jer upravo one učenicima omogućuju da razviju znanja i vještine potrebne ne samo za profesionalni, nego i za privatni život.

Glavna sestra splitske bolnice Ivanka Ercegović posebno je istaknula važnost snažne povezanosti škole i bolnice. Poručila je kako bez bolnice nema kvalitetne praktične nastave, ali ni bez škole nema budućnosti sestrinstva i opstanka zdravstvenog sustava. Učenicima je poslala jasnu i snažnu poruku: ne treba se bojati bolnice, zahtjevnih radilišta i izazova koji su pred njima jer se upravo se u takvim situacijama najviše uči, stječe sigurnost i izgrađuje profesionalni identitet.

Jedna od najvažnijih poruka tribine bila je da medicinske sestre i tehničari nisu ničiji pomoćnici, nego stručnjaci i profesionalci u vlastitoj profesiji. Sestrinstvo traži znanje, odgovornost, empatiju, komunikacijske vještine i spremnost na cjeloživotno učenje. Upravo zato ovaj poziv treba promatrati s ponosom i poštovanjem.

Tribina je završila pozitivnim i motivacijskim porukama mladima: da vjeruju u svoj izbor, da se ne boje izazova, da s ponosom nose naziv budućih medicinskih sestara i tehničara te da u struci prepoznaju ne samo posao, nego poziv koji mijenja ljudske živote.

U ozračju Međunarodnog dana sestrinstva, ovaj susret još je jednom podsjetio na vrijednost, snagu i nezamjenjivu ulogu medicinskih sestara i tehničara — od prvih školskih vježbi do svakodnevnog rada uz pacijente.

Osim ove tribine, medicinske sestre KBC-a Međunarodnog dana sestrinstva organiziraju i druge aktivnosti, s ciljem promocije sestrinstva, edukacije građana te jačanja suradnje s lokalnom zajednicom i obrazovnim institucijama. Sestre već tradicionalno posjećuju Dom za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi - Centar za pružanje usluga u zajednici Maestral i Centar za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači, s ciljem druženja i pružanja podrške štićenicima.

Također 14. svibnja, od 8.30 do 11 sati organiziraju javnozdravstvenu akciju za sve zainteresirane građane ispred glavnog ulaza u KBC Split na lokalitetu Firule. U suradnji s učenicima Zdravstvene škole Split građanima će se mjeriti krvni tlak, razina šećera u krvi i vršni protok zraka, uz pružanje savjeta o zdravom načinu života.