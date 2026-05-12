Ovo je cijena rata u Iranu

Sa šest mjeseci do izbora za američki Kongres, republikanci predsjednika Donalda Trumpa mogli bi se naći u zahtjevnoj utrci za zadržavanje većine u Zastupničkom domu, dok demokrati u međuvremenu bilježe bolje rezultate u anketama javnog mnijenja. U kampanji sve više nastoje povezati sigurnosna pitanja i ratne troškove s rastućim životnim troškovima građana.

U tom kontekstu, Pentagon je 29. travnja priopćio kako je ukupna cijena rata do tog trenutka procijenjena na oko 25 milijardi američkih dolara. Međutim, iz obrambenog resora naknadno su iznesene i više procjene.

Jules Hurst, vršitelj dužnosti kontrolora, izjavio je pred zakonodavcima da je nova brojka rezultat ažuriranih podataka koji uključuju troškove popravka i zamjene vojne opreme te operativne izdatke.

„Zajednički stožerni tim i tim kontrolora kontinuirano preispituju tu procjenu“, rekao je Hurst tijekom saslušanja na kojem su sudjelovali i ministar obrane Pete Hegseth te načelnik Združenog stožera, general Dan Caine.

Ipak, ostaje nejasno na koji je način Pentagon došao do najnovije procjene od 29 milijardi dolara, što dodatno otvara pitanja o metodologiji izračuna ratnih troškova.