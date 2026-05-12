Recept za savršene kokice: Hrskave, mirisne i pune okusa

Večeras gledamo Eurosong, a uz napeto glasanje i navijanje nema boljeg dodatka od velike zdjele kokica kao iz kina. Dobra vijest? Takve kokice možete napraviti i kod kuće - i to bez posebnih aparata. Tajna je u pravilnoj pripremi, dovoljno ulja i začinima koji će dati onaj prepoznatljiv "kino" okus, piše Index.

Najbolja metoda? Nije u mikrovalnoj

Najbolja metoda za pripremu kokica je klasična priprema u loncu s poklopcem. Upravo tako kokice ispadaju hrskave, ravnomjerno pečene i imaju puno bogatiji okus nego one iz mikrovalne. Potrebno je zagrijati malo ulja na srednje jakoj vatri, ubaciti zrna kukuruza i poklopiti lonac. Kad krenu pucati, lagano protresite lonac svakih nekoliko sekundi kako ništa ne bi zagorjelo. Čim pucketanje prestane, maknite lonac s vatre.

Za okus kao iz kina najvažnije je koristiti dovoljno masnoće i vrlo sitnu sol. U kinima se često koristi posebna sitna sol uz dodatak prirodne boje i arome maslaca, ali kod kuće ćete odličan efekt postići kombinacijom otopljenog maslaca i prstohvata fine soli. Maslac je najbolje preliti preko toplih kokica odmah nakon pripreme kako bi se ravnomjerno upio i sve dobro promiješati.

Ako želite dodatno pojačati okus, možete dodati malo dimljene paprike, parmezana, češnjaka u prahu ili chili pahuljica. Ljubitelji slatkih verzija mogu ih preliti karamelom ili posuti cimetom i šećerom. Važno je začine dodavati dok su kokice još tople kako bi se bolje zalijepili.

Još jedan trik za savršene kokice jest da lonac ne pretrpate. Zrna trebaju imati dovoljno prostora za pucanje, inače će dio ostati neispucan. Također, nemojte dizati poklopac tijekom pripreme jer para pomaže da kokice budu lagane i prozračne.