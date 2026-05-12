Vladimir Bakarić i Dubravko Mataković predstavili biblioteku „Grafiti“, susret obilježen interesom mladih čitatelja i Bakarićevim priznanjem: „Mijenjao bih sve nagrade za pet minuta na terenu u najdražem dresu“

Gradska knjižnica Marka Marulića bila je mjesto uistinu posebnog umjetničkog susreta, međugeneracijskog druženja i zanimljivih promišljanja o (sup)kulturnim i književnim fenomenima. Publiku su oduševili vinkovački književnik i glazbenik Vladimir Bakarić te umjetnik, ilustator i strip crtač Dubravko Mataković. Pod moderiranjem dr.sc. Dražena Švagelja, potpredsjednika Matice hrvatske, gosti iz Vinkovaca predstavili su kultnu biblioteku „Grafiti“ i njezin značaj u književnosti za djecu i mlade. Uz domaćine iz Gradske knjižnice Marka Marulića, suorganizatori su susreta Ogranak Matice hrvatske u Vinkovcima i Ogranak Matice hrvatske u Splitu te Prokultura.

Dubravko Mataković osvrnuo se na mnoge aspekte svoje karijere, od urnebesnog animiranog kratkometražnog filma „Cigla“ preko stripova koji su funkcionirali kao angažirana politička kolumna pa sve do ilustracija biblioteke „Grafiti“, kojoj je i dao naziv. Istaknuo je da posebno voli knjige poput onih kolege Vladimira Bakarića, u kojima je humor važna odlika likova i izazov za ilustratora. Publici je otkrio da je zbog nekih provokativnih stripova znao dobiti prijeteće pozive, ali nije se osobito zabrinuo jer je većina iskustava njegovih ljubitelja bila izuzetno pozitivna. Brojni su okupljeni ljubitelji dobre umjetnosti mogli uživati u izložbi Matakovićevih stripova.

Vladimir Bakarić sa svojih se 19 hvaljenih knjiga za djecu i mlade prometnuo u jednog od najcjenjenijih hrvatskih pisaca za djecu i mlade. Otkrio je da ga je posebno ganula Nagrada „Mato Lovrak“ jer mu je to najdraži pisac, ali priznao je, iako je zbog te izjave pravog nogometnog zaljubljenika već doživio kritike, da bi mijenjao sve svoje književne nagrade i glazbene albume za pet minuta na terenu u Cibalijinu dresu – i to na poziciji centarfora. Kroz pitanja je publike, u kojoj su prednjačili mladi, bilo jasno da su Bakarićevi hitovi „Ljubav koja ne može proć'“ i „Put do koraka“ izbrisali regionalne granice te da splitski čitatelji naprosto obožavaju njegov pitki stil, realistične likove, sportski fanatizam i prikaze prijateljstva i ljubavi. Bakarić je istaknuo da bez problema balansira u obama svjetovima, književnom i navijačkom.

Darežljivi gosti poklonili su značajan broj svojih knjiga Gradskoj knjižnici Marka Marulića, ali i aktivnim sudionicima ovog umjetničkog susreta u kojemu su jednako uživali sudionici svih generacija.