Sephora uskoro otvara vrata u Mall of Splitu – beauty destinacija koju su svi čekali stiže 28. svibnja

Ljubiteljice beauty svijeta uskoro dolaze na svoje – Sephora 28. svibnja otvara svoju novu poslovnicu u Mall of Splitu, a uzbuđenje se već osjeća u svakom kutku centra.

Veliki vizuali koji su ovih dana postavljeni u Mall of Splitu najavili su dolazak jednog od najpoznatijih svjetskih beauty brendova, a prolaznici već zastaju kako bi fotografirali prepoznatljive crno bijele Sephora motive. Zidovi centra tako su se pretvorili u pravi beauty teaser koji jasno poručuje – odbrojavanje je počelo.

Nova Sephora trgovina donosi omiljene make up, skincare i haircare brendove na jednu adresu, uz iskustvo kupovine koje beauty entuzijasti dobro poznaju i jedva čekaju. Od viralnih proizvoda do beauty klasika, Mall of Split postaje nova nezaobilazna shopping destinacija za sve koji prate svjetske beauty trendove.