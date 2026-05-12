Počela je prva polufinalna večer Eurosonga, evo gdje gledati i kako glasati

Večeras je službeno započela prva polufinalna večer Eurosonga, koji se ove godine održava u Beču. Brojni gledatelji diljem Europe i svijeta prate glazbeni spektakl u kojem se 15 zemalja natječe za mjesto u velikom finalu.

Među izvođačima večeras nastupa i hrvatska grupa Lelek s pjesmom „Andromeda“. Hrvatska predstavnica izlazi na pozornicu treća po redu, odmah nakon nastupa Moldavije i Švedske.

Ovogodišnje prvo polufinale donosi raznolike glazbene stilove i atraktivne scenske nastupe, a prema prognozama eurovizijskih kladionica među favoritima večeri izdvajaju se Finska, Grčka, Izrael i Švedska. Hrvatska se također nalazi među zemljama kojima se predviđa prolazak u finale.

Uz Hrvatsku, večeras nastupaju Moldavija, Švedska, Grčka, Portugal, Gruzija, Finska, Crna Gora, Estonija, Izrael, Belgija, Litva, San Marino, Poljska i Srbija.

Na kraju večeri publika i žiriji odlučit će kojih će deset zemalja izboriti plasman u veliko finale Eurosonga.

Prvu polufinalnu večer možete uživo gledati na programu HRT-a ili putem YouTubea, a glasati mogu gledatelji iz zemalja koje sudjeluju u tom polufinalu, kao i publika iz nekoliko unaprijed određenih zemalja koje imaju izravan plasman u finale.

Glasanje se otvara nakon svih nastupa i traje ograničeno vrijeme, a publika može glasati:

telefonskim pozivom

SMS porukom

putem službene Eurosong aplikacije

Važno pravilo je da ne možete glasati za svoju državu, pa gledatelji iz Hrvatske ne mogu glasati za hrvatske predstavnike. Glasanje će početi kada sve zemlje nastupe i kada voditelji službeno otvore glasanje.

Hrvatska grupa Lelek nastupa pod rednim brojem 3, pa gledatelji iz drugih zemalja koje sudjeluju u ovom polufinalu mogu glasati za njih slanjem broja 03 prema uputama koje će biti prikazane tijekom prijenosa.

Rezultati glasanja bit će objavljeni na kraju večeri, kada će biti poznato kojih deset zemalja prolazi u finale.