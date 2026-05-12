Marko Bošnjak komentirao Lelekice nakon nastupa: "Ravno u finale"

Hrvatska grupa Lelek večeras je predstavila pjesmu „Andromeda“ u prvoj polufinalnoj večeri 70. izdanja Eurovision Song Contest u Beču, a njihov nastup vrlo brzo izazvao je brojne pozitivne reakcije publike i gledatelja na društvenim mrežama.

Lelekice su se predstavile snažnim vokalima, upečatljivom koreografijom i prepoznatljivim vizualnim identitetom, zbog čega su mnogi eurovizijski fanovi odmah nakon nastupa počeli prognozirati njihov prolazak u veliko finale.

Među onima koji su javno podržali hrvatske predstavnice bio je i prošlogodišnji hrvatski eurovizijski predstavnik Marko Bošnjak.

Bošnjak je na društvenim mrežama kratko komentirao nastup Leleka porukom: „Straight to the finals! Idemo“, jasno dajući do znanja koliko ga je nastup oduševio.

Pozitivni komentari nastavili su se nizati i nakon završetka hrvatskog nastupa, a hoće li Lelek izboriti mjesto među finalistima, bit će poznato na kraju večeri nakon glasanja publike i žirija.