"Male" Bačvice na pragu velike 1. HMNL! Junak Zeljković s četiri gola utišao Knin i približio Bače snu

Malonogometaši Bačvica napravili su ogroman korak prema plasmanu u 1. HMNL nakon što su u derbiju sezone na gostovanju u Kninu svladali Kijevo Jako Sport rezultatom 3:5 i tako praktički širom otvorili vrata ostvarenju velikog sna.

U izravnom dvoboju protiv najvećeg konkurenta za vrh, Splićani su pokazali karakter, kvalitetu i pobjednički mentalitet. Posebnu težinu pobjedi daje činjenica da su Bačvice do nje stigle bez važnih igrača Gabrića i Krajine, na izuzetno zahtjevnom gostovanju pred više od 300 gledatelja.

Domaćin je bolje otvorio susret i prvi stigao do vodstva, no Bačvice nisu paničarile. Vrlo brzo su odgovorile, preuzele kontrolu nad utakmicom i do kraja odigrale gotovo savršenu partiju. U nastavku su otišle na velikih 1:5, nakon čega je Kijevo tek uspjelo ublažiti poraz.

Apsolutni junak susreta bio je fantastični Josip Zeljković koji je postigao čak četiri pogotka i praktički sam slomio otpor domaće momčadi. Sjajnom individualnom predstavom zasluženo je ponio epitet igrača utakmice i predvodio Bače do možda i najvažnije pobjede sezone.

Ova pobjeda za Bačvice ima mnogo veće značenje od obična tri boda. Splitska momčad ove je sezone prošla kroz brojne izazove, ali je još jednom pokazala da se prvaci stvaraju na parketu, a ne izjavama.

Bačvice su već osigurale naslov prvaka 2. HMNL – Jug, a sada ih od plasmana u elitni rang hrvatskog futsala dijele još samo dva koraka.

U Kninu su poslali jasnu poruku konkurenciji — spremni su za veliku scenu.

Ajmo, Bače!