Izviždali predstavnika Izraela tijekom nastupa, navodno se čulo i "Zaustavite genocid"

Ukupno je pet zemalja odlučilo ne sudjelovati na ovogodišnjem Eurosongu

Prvu polufinalnu večer Eurosonga obilježio je i nastup izraelskog predstavnika Noama Bettana, koji je izveo pjesmu „Michelle”. Iako mu kladionice predviđaju dobar rezultat i moguć prolazak u finale, njegov nastup pratile su brojne kontroverze i reakcije publike.

Tijekom izvedbe iz dvorane su se mogli čuti zvižduci i povici, a dio publike navodno je uzvikivao poruke protiv rata u Gazi, među kojima i „Zaustavite genocid”. Atmosfera oko izraelskog nastupa bila je napeta još i prije početka showa, kada su ispred dvorane održani prosvjedi protiv sudjelovanja Izraela na ovogodišnjem Eurosongu.

 

Odluka da Izrael ostane u natjecanju izazvala je negodovanje u više europskih zemalja. Javne televizije Slovenije, Irske i Španjolske odlučile su ove godine ne prenositi Eurosong, poručivši kako se radi o političkom stavu protiv politike izraelske vlade i rata u Gazi, a ne protiv izraelskog ili židovskog naroda.

Slovenska televizija umjesto prijenosa emitira poseban program posvećen Palestini, dok je irska televizija u terminu Eurosonga prikazala humorističnu seriju „Father Ted”, poznatu po epizodi koja parodira eurovizijsko natjecanje.

Uz te tri zemlje, od sudjelovanja su odustale i Nizozemska te Island, iako njihovi javni servisi i dalje prenose natjecanje. Zbog bojkota i povlačenja nekoliko država, ovogodišnji Eurosong ima najmanji broj sudionika u više od dvadeset godina.

