MHAS zatvoren zbog obnove, Međunarodni dan muzeja obilježava se na Marjanu i u Splitu

Muzej hrvatskih arheoloških spomenika privremeno je zatvoren za posjetitelje zbog izvođenja radova na energetskoj obnovi muzejske zgrade. Zbog toga je ovogodišnji program obilježavanja Međunarodnog dana muzeja organiziran na drugim lokacijama u Splitu i na Marjanu.

Program započinje u 10:00 i 12:30 sati stručnim obilascima i predavanjima na više lokacija. U suradnji s JU Park šuma Marjan i bratovštinom sv. Križa, posjetitelji će moći obići Šantine stine, crkvicu sv. Jere te pustinjački stan na Marjanu.

Stručno vodstvo na toj lokaciji održat će kustos MHAS-a Miroslav Gogola, dok će posjetitelji tijekom obilaska moći poslušati i predavanje o benediktinskom samostanu i crkvi sv. Stjepana pod borovima na Sustipanu, kao i o arheološkim istraživanjima provedenima 1994. godine. Predavanje će održati muzejska savjetnica Maja Petrinec.

Organiziran je i prijevoz mini e-busom s polaskom ispred Centra za posjetitelje JU Park šuma Marjan na adresi Trumbićeva obala 18, nasuprot hotela Ambasador. Obilasci traju oko 140 minuta, a zbog ograničenog broja mjesta potrebna je prethodna prijava putem e-maila.

Obzirom na kapacitet mini e-busa potrebne su prijave na email: visitor.centar@marjan-parksuma.hr

U poslijepodnevnim satima, u 18:30, program se nastavlja u Etnografskom muzeju Split gdje će se održati stručno vodstvo kroz gostujuću izložbu „ET POST MORTEM VITA. ŽIVOT I SMRT U KASNOANTIČKOJ DALMACIJI“.

Izložba prikazuje arheološke nalaze iz 6. stoljeća s lokaliteta Greblje kod Knina, uključujući dijelove nošnje, nakit i rijetke pozlaćene pojasne kopče germanskog stila, jedinstvene na području Hrvatske. Stručno vodstvo vodi viši kustos MHAS-a Ante Alajbeg, koji je i suautor izložbe.

Ulaz na sva stručna vodstva, kao i prijevoz mini e-busom, besplatan je, dok su za pojedine programe potrebne prethodne prijave zbog ograničenog broja sudionika.

Broj mjesta je ograničen, obavezna prijava putem obrasca: https://forms.gle/S1gBUjTcqQxYjXRKA