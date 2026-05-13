Vozače na Širini čekaju još dvije godine muka?! Radovi "umrtvljeni", a novi izvođač još nije ni odabran

Gradilište solinske Širine ovih dana zjapi prazno, nema ni jednog radnika, strojevi su ugašeni, a po svemu sudeći to gradilište neće oživjeti u skorije vrijeme. Jedno od najfrekventnijih raskrižja u državi našlo se u problemima onog dana kad je raskinut ugovor s izvođačem radova, DIV grupom, u vlasništvu Tomislava Debeljaka.

Riječ je o projektu od velike prometne važnosti za Solin i šire splitsko područje, a odluka o raskidu ugovora otvorila je pitanje daljnje dinamike radova i završetka jednog od ključnih infrastrukturnih zahvata. Projekt vrijedan 18 milijuna eura prvotno je predviđao denivelaciju raskrižja i izgradnju novog nadvožnjaka duljine 510 metara. Radovi su počeli još prije 4 godine, u siječnju 2022.godine. Nakon par mjeseci izvođač nailazi na probleme s rekonstrukcijom plinovoda te radove koče i arheološka istraživanja, pa se u travnju 2022.godine privremeno obustavljaju radovi. Isti kreću ponovno u travnju 2024.godine.

Posjet ministra Butkovića

Kako tu nešto ozbiljno ne štima pokazao je i posjet ministra Olega Butkovića, koji je obišao solinsku Širinu sredinom ožujka ove godine.

-''Ovakvom dinamikom i tempom radova projekt se neće skoro završiti", kazao je tom prilikom Butković.

Nakon tjedan dana Hrvatske ceste raskinule su ugovor s tvrtkom DIV grupa. U njihovom obrazloženju stoji kako su u proteklom razdoblju, nakon što su investitor i stručni nadzor kontinuirano i intenzivno pratili realizaciju predmetnog zahvata te održali niz sastanaka na temu otklanjanja prepreka za dovršetak projekta, utvrđena su značajna odstupanja Izvođača od planirane dinamike izvođenja radova, kao i nedostatan angažman potrebnih resursa nužnih za pravodobni završetak projekta.

-Izvođač je, sukladno odredbama ugovora, u više navrata pisanim putem upozoren na obvezu poduzimanja dodatnih radnji s ciljem nadoknade zaostataka i otklanjanja uočenih nedostataka, međutim navedene obveze nisu izvršene u traženim rokovima. Naime, u ovakvim slučajevima, naručitelj je dužan slijediti ugovorom propisanu proceduru koja podrazumijeva upućivanje pisanih upozorenja izvođaču o uočenim nedostacima uz ostavljanje primjerenih rokova za njihovo uklanjanje. Budući da izvođač u ostavljenim rokovima nije otklonio utvrđene nedostatke niti uspostavio dinamiku radova sukladno ugovoru, stekli su se uvjeti za raskid ugovora od strane naručitelja. Slijedom navedenog, Hrvatske ceste, kao odgovoran naručitelj, bile su primorane donijeti odluku o raskidu ugovora, pojašnjavaju iz Hrvatskih cesta.

''Raskid pravno neutemeljen''

Debeljak je nakon raskida ugovora izjavio kako isti ne prihvaća jer ga smatra pravno neosnovanim i neutemeljenim na stvarnim okolnostima projekta.

U svom priopćenju koje je DIV grupa poslala na adresu redakcije istaknuto je kako je izvođač u projekt do sada uložio više od 5,2 milijuna eura vlastitih sredstava, te je raskid uslijedio u fazi projekta u kojoj su trebali započeti ključni i najvrjedniji radovi, uključujući čeličnu konstrukciju mosta, u kojoj bi projekt ušao u fazu pozitivnog novčanog toka.

Iz Hrvatskih cesta, pak, pojašnjavaju kako je DIV Grupa realizirala otprilike 17 % ugovorenih radova. Hrvatske ceste su tijekom trajanja ugovora uredno podmirivale financijske obveze prema izvođaču, na temelju dostavljenih i ovjerenih situacija, kao i na svim drugim ugovorima iz svoje nadležnosti, pojašnjavaju.

-Naglašavamo kako su se zakonski za raskid ugovora stekli uvjeti upravo u trenutku kada smo za isto i donijeli odluku. Izvođaču smo naplatili jamstvo za dobro izvršenje posla. Naplata jamstva za uredno izvršenje ugovora predstavlja standardni ugovorni mehanizam zaštite naručitelja u slučaju kada izvođač ne ispuni svoje ugovorne obveze, stoji u pojašnjenju Hrvatskih cesta.

Konkretno, radi se o financijskom instrumentu (bankarskoj garanciji) koji izvođač dostavlja naručitelju prilikom sklapanja ugovora, a koji se može aktivirati u situacijama poput nepoštivanja ugovorene dinamike radova, neizvršenja ugovornih obveza ili raskida ugovora krivnjom izvođača. Prema predmetnom ugovoru jamstvo za dobro izvršenje posla iznosi 10 posto ugovorne vrijednosti.

U tijeku javna nabava

Kad će ponovno krenuti radovi iz HC-a nisu mogli precizirati ali su nam objasnili kako su Hrvatske ceste pokrenule postupak javne nabave za odabir novog izvođača kako bi se osigurao nastavak i dovršetak projekta. Postupak javne nabave nije bilo moguće pokrenuti odmah po dostavi obavijesti o raskidu ugovora, budući da raskid, sukladno ugovornim odredbama, stupa na snagu istekom roka od 14 dana od dana zaprimanja obavijesti, nakon čega je moguće provesti primopredaju gradilišta i utvrditi stvarno stanje projektnih stavki.

- Po završetku postupka javne nabave odmah će se uvesti izvođač u posao, međutim nismo u mogućnosti prejudicirati točan datum nastavka radova. Svakako smo sve napravili kako bismo natječaj objavili odmah čim smo za isto imali sve zakonske preduvjete, pojašnjavaju iz HC-a.

Što očekuje novog izvođača radova?

Što očekuje novog izvođača radova i kako će se on uklopiti u cijelu priču o solinskoj Širini, ostaje nam vidjeli. Ali jedno je jasno, nastavak radova mogao bi krenuti krajem ljeta.

Preostali radovi koje je potrebno izvesti nakon raskida ugovora odnose se na dovršetak radova na donjem ustroju (preostali dio temelja stupova, stupovi i naglavne grede), radove gornjeg ustroja (čelična konstrukcija i kolnička ploča), izgradnju i dovršetak novog mosta, sanaciju mostova „Novi Jadro“ i „Stari Jadro“, rekonstrukciju postojećeg raskrižja te radove prometnog opremanja i signalizacije.

Dovršetak projekta planiran u dvije faze

- Dovršetak projekta planiran je u dvije faze. U prvoj fazi predviđen je dovršetak izgradnje novog mosta, a planirani rok za završetak te faze je 12 mjeseci od sklapanja ugovora s novim izvođačem. U drugoj fazi, nakon puštanja prometa preko novog mosta, pristupit će se sanaciji postojećih mostova i rekonstrukciji raskrižja „Širina“, za što je predviđen rok od 6 mjeseci, naglašavaju Hrvatske ceste.

Odlaze li i podizvođači?

Kad se izabere novi izvođač radova, nakon javne nabave i roka za žalbu, ostaje otvoreno pitanje podizvođača. Hoće li ostati turska firma koja je DIV grupi bila podizvođač ili će se pojaviti netko drugi. Što se tog dijela tiče investitor ističe kako ugovorni odnos Hrvatske ceste imaju isključivo s glavnim izvođačem, dok odnosi između izvođača i njegovih podizvođača predstavljaju njihov međusobni poslovni odnos. Procijenjena vrijednost nove nabave sada iznosi 19.5 milijuna eura bez PDV-a što je nešto više od milijun eura od prvotnog ugovora.

-Gore navedeni preostali radovi, uključujući i izradu i montažu čelične konstrukcije predmet su novog postupka javne nabave. Odabir izvođača provest će se sukladno Zakonu o javnoj nabavi, uz jasno definirane tehničke i stručne uvjete koje ponuditelji moraju ispuniti. S obzirom na tržišne okolnosti i kretanja cijena u građevinskom sektoru, procijenjena vrijednost radova sukladna je istome. Novi postupak javne nabave otvoren je svim gospodarskim subjektima koji ispunjavaju propisane uvjete, kazali su iz Hrvatskih cesta.

Arheološki nadzor nije završen

Ostaje nam otvoren problem arheoloških istraživanja jer u pogledu arheologije, svi radovi iskopa, a time ni arheološki nadzor, još nisu u cijelosti dovršeni, međutim, s obzirom na lokacije mjesta iskopa te očekivanu vrstu materijala, ne očekuje se da će arheološki nadzor utjecati na dinamiku daljnjeg izvođenja radova pojasnio je investitor.

Po svemu predočenom, vozači će još dugo gledati u radove na Širini te brzinom kornjače militi prema Splitu i iz Splita. Dok se realizira novi natječaj, provedu rokovi za žalbu te se krene u realizaciju, vjerujemo kako će proći još dvije godine.