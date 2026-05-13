Zašto toliko volimo marelice? "Svaki plod djeluje kao mali dar, a ne nešto što se podrazumijeva"

Kažu da se stabla marelica (kajsija) znaju jako naljutiti iz nekog razloga i odbacivati cvjetove, pa plodovima ni traga… Jedan od razloga njihove ljutnje jest kad im nepotrebno uništavaš korijenje, kao što su bageristi uništili kod moga stabla… Nekako sam mislila da se nikad neće oporaviti i da ću ga morati otpiliti… A sad gledam tih deset plodova na granama i razmišljam kako je to njen vapaj da je ne diram, da se oporavlja i da će sljedeće godine dati sve od sebe…

Neobične su te marelice… Puno toga mora se poklopiti da bi dale sve od sebe. Kao da nisu samo voćka nego neko osjetljivo biće koje vodi vlastite razgovore sa zemljom, vjetrom i suncem. Traže mjeru u svemu — dovoljno topline, taman zime, ali ne previše proljetnog mraza, dovoljno vode, ali da im korijen ne stoji u blatu… I iznad svega mir. Kad im nešto poremeti ravnotežu, povuku se u sebe. Odbace cvijet, preskoče godinu, šute.

A opet, kad odluče živjeti, onda to naprave veličanstveno. Jedno zdravo stablo zna zamirisati cijelo dvorište, a plodovi budu kao mali komadi ljeta — topli, mekani, puni sunca. Možda baš zato ljudi toliko vole marelice; nisu sigurne ni predvidive pa svaki plod djeluje kao mali dar, a ne nešto što se podrazumijeva.

I nekako mi se čini da su slične ljudima. Kad im jednom povrijediš korijenje, treba im dugo da opet povjeruju zemlji pod sobom. Izvana možda još stoje isto, ali unutra vode svoje tihe bitke. I onda jednog proljeća, kad svi misle da su odustale, pojavi se tih nekoliko plodova. Ne kao rod, nego kao poruka: “Još sam tu.”

Možda tih deset marelica i nije malo. Možda je to najveći trud koji je moje stablo ove godine moglo dati i mene usrećiti. A takve se stvari, i kod drveća i kod ljudi, ne mjere količinom nego voljom da se ponovno krene.

Zato ga sad više ne diram previše. Naučila sam da marelica ne voli silu, a ni pretjerivanje. Malo komposta, malo hlada od malča, pokoja šaka pepela da ojača… i mir. Najviše mir. Ne kopanje oko korijena, ne agresivno rezanje, ne stalno popravljanje onoga što možda samo traži vrijeme. Vrijeme i strpljenje.

Možda je to najveća mudrost koju nas priroda pokušava naučiti — da se neke rane ne liječe forsiranjem nego strpljenjem. Da postoje bića koja ne trebaju da ih stalno spašavaš, nego samo da ih prestaneš ranjavati.

A marelice to valjda znaju bolje od svih nas.

Ma biljke znaju bolje, kad vam kažem…