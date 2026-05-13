Ilegalna odlagališta otpada niču uz Cetinu. Nadležne službe upozorene još prošle godine?

Redakciji portala Dalmacija Danas javili su se čitatelji iz Blata na Cetini upozoravajući na problem ilegalnih odlagališta otpada koja se, kako tvrde, već dulje vrijeme pojavljuju na području naselja i okolice. Njihovi podaci poznati su redakciji.

Prema navodima čitatelja, na području mjesta postoji više divljih odlagališta otpada, a fotografije koje su dostavili prikazuju, kako tvrde, tek dva od brojnih lokacija na kojima se odlaže smeće. Navode da otpad ondje ostavljaju pojedini lokalni stanovnici, ali i osobe iz okolnih mjesta, koristeći činjenicu da je riječ o slabije prometnom području.

Odlaganje u okoliš

Tvrde da su na jednoj od lokacija osobno zatekli mještane kako odbacuju vreće sa smećem te da su iste osobe, kako navode, u više navrata viđene kako iz svojih kućanstava odvoze vreće otpada prema okolišu umjesto u predviđene spremnike.

Naglašavaju da su komunalni redari upozoreni još u rujnu prošle godine na osobe za koje se sumnja da otpad odlažu u prirodu, kao i na činjenicu da pojedina kućanstva navodno nisu koristila uslugu pražnjenja kanti ni nakon uvođenja sustava spremnika. Čitatelji tvrde da nakon prijava nisu primijetili konkretne pomake na terenu.

Evidencija pražnjenja spremnika

Navode i da je tvrtki Peovica upućen pisani upit o tome vodi li se evidencija pražnjenja spremnika te što se poduzima u slučajevima kada građani otpad odbacuju u okoliš, no tvrde da odgovor nisu dobili. Kako ističu u neformalnom kontaktu s predstavnicima Grada im je rečeno da se “nikoga ne može natjerati da mu Peovica prazni kante”.

Čitatelji pritom problematiziraju i visinu komunalnih davanja, navodeći da kućanstva redovito plaćaju minimalni mjesečni iznos za odvoz otpada, zbog čega smatraju da bi nadzor nad odlaganjem smeća i kontrola sustava trebali biti učinkovitiji.

Na kraju postavljaju pitanje: tko je odgovoran za nastanak i širenje ilegalnih odlagališta u omiškoj zagori te postoji li sustavno rješenje koje bi spriječilo daljnje onečišćenje okoliša?