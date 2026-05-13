Hrvatska raste na eurovizijskim kladionicama nakon prolaska u finale

U bečkoj dvorani Wiener Stadthalle održana je prva polufinalna večer jubilarnog 70. izdanja Eurovision Song Contest 2026, a hrvatske predstavnice, grupa LELEK, uspjele su izboriti mjesto u velikom finalu natjecanja.

Uz prolazak među deset najboljih iz prve polufinalne večeri, Hrvatska je odmah zabilježila i pozitivan pomak na eurovizijskim kladionicama. Prema trenutačnim procjenama kladioničara, LELEK je skočio s 14. na 13. mjesto, a eurovizijski analitičari i fanovi na društvenim mrežama sve češće spominju mogućnost daljnjeg rasta nakon što se dojmovi s nastupa potpuno slegnu.

Prema podacima specijaliziranih eurovizijskih kladionica, najveće šanse za pobjedu trenutno se daju Finska, dok se pri vrhu nalaze i Grčka, Danska i Francuska. Hrvatska se zasad nalazi u sredini poretka, no trend posljednjih sati ide u pozitivnom smjeru.

Podsjetimo, u veliko finale Eurosonga 2026. iz prve polufinalne večeri plasirali su se: Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Hrvatska, Litva i Poljska.

Dodatni vjetar u leđa hrvatskim predstavnicama dali su i bivši hrvatski eurovizijski natjecatelji. Baby Lasagna, koji je Hrvatskoj donio najbolji plasman u povijesti natjecanja, tijekom glasanja je na Instagramu objavio fotografiju nastupa LELEK-a uz kratku poruku: “Uff.. Vote #03”.

Podršku je poslao i Marko Bošnjak koji se također oglasio na društvenim mrežama.

“Bilo je apsolutno genijalno. Bravo curke!”, napisao je Bošnjak nakon nastupa hrvatskih predstavnica.

Na društvenim mrežama brojni eurovizijski fanovi posebno hvale energiju nastupa, scenski nastup, vokalnu izvedbu i upečatljiv identitet pjesme, zbog čega mnogi smatraju da bi Hrvatska uoči finala mogla nastaviti uspon na kladionicama.