Ćipe žestoko prozvao ljevicu: "Njima nije ista zvijezda na čelu Tita ili ona na čelu Mladića ili Šljivančanina"

Saborski zastupnik Stipo Mlinarić, poznatiji kao Ćipe, održao je konferenciju za medije u Hrvatskom saboru na kojoj je oštro kritizirao dio hrvatske političke scene zbog odnosa prema povijesnim simbolima, ratnim žrtvama i nasljeđu komunizma.

Predstavnik Domovinskog pokreta ustvrdio je da, kako kaže, postoji dvostruki kriterij kada je riječ o tumačenju povijesnih simbola. Posebno se osvrnuo na crvenu zvijezdu petokraku, za koju tvrdi da ju dio ljevice pokušava prikazati drukčije ovisno o povijesnom kontekstu.

“Po njima nije ista zvijezda na čelu Josipa Broza Tita i ona pod kojom su djelovali Ratko Mladić ili Veselin Šljivančanin. Za nas u Domovinskom pokretu obje su zločinačke”, poručio je Mlinarić.

Istodobno je rekao da se, prema njegovu mišljenju, ne dopušta različito tumačenje pozdrava “Za dom spremni”, navodeći kako se isti simbol povezuje i s režimom iz Drugog svjetskog rata i s braniteljima iz Domovinskog rata, među kojima je spomenuo i Jean-Michel Nicolier.

Mlinarić je tijekom obraćanja govorio i o, kako tvrdi, “izmišljanju srpskih žrtava” u Vukovar te o preuveličavanju broja žrtava tijekom Operacija Oluja i u Jasenovac.

“Pokoj vječni svakoj nevinoj žrtvi, ali zar ih treba izmišljati? Čemu to služi ako ne propagandi protiv Hrvata i hrvatske države?”, rekao je zastupnik.

Posebno je kritizirao podršku manifestaciji Trnjanski krijesovi, ustvrdivši da se istodobno zanemaruju žrtve poslijeratnih likvidacija i masovnih grobnica otkrivenih u Hrvatskoj i Sloveniji.

U završnom dijelu obraćanja uputio je poruku strankama Možemo! i Socijaldemokratska partija Hrvatske, kao i političarki Dalija Orešković.

“Vijenac koji bacate u Dunav izmišljenim srpskim civilnim žrtvama Vukovara odnesite u Gračane ili Markuševec, gdje su vaši tzv. osloboditelji napunili jamu za jamom nevinim hrvatskim žrtvama”, poručio je Mlinarić.