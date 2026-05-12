Vidjeli smo snijeg u svibnju: Snježna granica u Lici samo 700 metara, zahlađenje stiže i u Dalmaciju

Frontalni sustav nad područjem Hrvatske donosi izraženu promjenu vremena. Već u prvom dijelu dana zahvatio je dijelove unutrašnjosti zemlje, a potom se proširio na Liku, Gorski kotar, sjeverni Jadran te dio Dalmacije.

Došlo je do izrazitog zahlađenja, pri čemu su temperature na kontinentu pale i za deset i više stupnjeva u odnosu na prethodne dane. U Lici i Gorskom kotaru snijeg pada već od oko 700 metara nadmorske visine, što je neuobičajena pojava za mjesec svibanj.

Zanimljivo je da snijeg pada i na Plitvičkim jezerima, dok se Sljeme zabijelilo uz temperaturu zraka ispod nule. U Zagrebu je izmjereno tek oko 6.2°C, što dodatno potvrđuje snagu prodora hladne zračne mase. Riječ je o rijetkoj pojavi za ovo doba godine.

Hladna fronta je u poslijepodnevnim satima stigla i do šibenskog područja, gdje su temperature zraka i do desetak stupnjeva niže nego na splitskom području.

U sljedećih nekoliko sati očekuje se daljnje širenje fronte prema ostatku Dalmacije, uz kišu, pljuskove i grmljavinu, buru te nagli pad temperature zraka. U višim predjelima Dinare i Kamešnice moguć je i snijeg.

Oborine će se tijekom noći postupno smirivati, no slijedi jedna od najhladnijih svibanjskih noći posljednjih godina. Čak bi i uz obalu ponegdje temperature mogle pasti na jednoznamenkaste vrijednosti, a uz buru će se dodatno pojačavati osjećaj hladnoće.

Unatoč vrlo hladnom jutru, tijekom sutrašnjeg dana očekuje se stabilizacija vremena. Bit će pretežno sunčano, uz ugodnije temperature koje će se kretati oko 20 stupnjeva, a ponegdje i nešto više.