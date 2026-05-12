Plenković najavio gradnju punog profila autoceste do Dubrovnika: "Nikad nije bilo lakše pronaći posao"

Predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjelovao je u utorak u Dubrovniku na obilježavanju Dana Dubrovačko-neretvanske županije i blagdana svetog Leopolda Bogdana Mandića, gdje je istaknuo važnost daljnjeg razvoja hrvatskog juga, prometnog povezivanja i nastavka ulaganja u ključne projekte.

Na svečanoj sjednici održanoj u Kazalištu Marina Držića premijer je naglasio da Vlada RH i dalje vidi Dubrovačko-neretvansku županiju kao jedan od važnih motora hrvatskog turizma i gospodarstva.

“Čestitam županu Blažu Pezi i gradonačelniku Mati Frankoviću na brojnim iskoracima za razvoj Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije, koji predstavljaju važan dio ukupnog razvoja Hrvatske”, poručio je Plenković.

Fokus na prometnom povezivanju juga

Premijer je ponovno potvrdio kako će nakon realizacije Pelješkog mosta država nastaviti podupirati nove prometne projekte na krajnjem jugu zemlje, uključujući i autocestu prema Dubrovniku.

“Vjerujem da ćemo u godinama pred nama realizirati puni profil autoceste od Stona do Dubrovnika”, rekao je Plenković, dodajući da je cilj dodatno integrirati hrvatski jug u nacionalnu mrežu autocesta.

Uz cestovnu infrastrukturu, Vlada s lokalnom i regionalnom razinom surađuje i na projektima u zdravstvu, obrazovanju, lučkoj infrastrukturi i vodno-komunalnom gospodarstvu.

Više od 51 tisuće zaposlenih prije vrhunca sezone

Govoreći o gospodarskim pokazateljima, premijer je istaknuo kako Dubrovačko-neretvanska županija trenutačno bilježi više od 51 tisuće zaposlenih, i to još prije vrhunca turističke sezone.

“Prošle godine najniža brojka nezaposlenih bila je oko 3.100 ljudi i vjerujem da ćete taj rekord dodatno srušiti. Nikada nije bilo lakše pronaći posao i brinuti se za obitelj”, izjavio je Plenković.

Dodao je kako aktualne globalne okolnosti, uključujući rast cijena energenata i nestabilnosti na Bliskom istoku, utječu i na Hrvatsku, ali je ocijenio da članstvo u Schengenu i europodručju zemlji daje dodatnu sigurnost i otpornost na vanjske gospodarske pritiske.

Deset vrtića i pet školskih projekata

Premijer je podsjetio i na ulaganja u obrazovanje na području Dubrovačko-neretvanske županije, gdje je trenutno u izgradnji deset dječjih vrtića, dok je u provedbi pet projekata izgradnje, rekonstrukcije i opremanja osnovnih škola.

Naglasio je i važnost europskih sredstava u razvoju juga Hrvatske.

“Dubrovniku je kroz ITU mehanizam osigurano 22 milijuna eura, dok je za razvoj otoka u sedam obalnih županija osigurano dodatnih 28 milijuna eura”, rekao je predsjednik Vlade.

Dodao je kako će novi Zakon o regionalnom razvoju omogućiti još snažniju suradnju države, županija, gradova i općina.

Dubrovnik potvrđuje međunarodnu važnost

Plenković je istaknuo i međunarodnu ulogu Dubrovnika, podsjetivši na nedavno održani međunarodni skup Three Seas Initiative te skori Dubrovnik Forum i Dubrovačke ljetne igre.

“Dubrovnik je ponovno pokazao svoju važnu međunarodnu, diplomatsku i gospodarsku ulogu”, poručio je premijer.

Predstavljen spomenik djeci poginuloj u Domovinskom ratu

Prije svečane sjednice premijer je sudjelovao na predstavljanju spomenika djeci poginuloj u Domovinskom ratu u Dubrovniku.

Autori spomenika su akademski kipar Dalibor Stošić i arhitekt Hrvoje Bilandžić, a konceptualno je zamišljen kao kompozicija šarenih olovaka koja simbolizira prekinuto djetinjstvo i stradanje djece u ratu.

Na svečanoj sjednici dodijeljene su i nagrade Dubrovačko-neretvanske županije. Nagradu za životno djelo dobio je Vidoslav Bagur, dok su godišnje nagrade pripale Domagoju Vidoviću i Ženskom odbojkaškom klubu Dubrovnik.