Predsjednik Milanović primio izaslanstvo organizacije „Dialog Trek Croatia“

Predsjednik Republike Zoran Milanović razgovarao je danas s članovima „Dialog Trek Croatia“, organizacije studijskog putovanja s ciljem otvaranja dijaloga o temama koje oblikuju budućnost demokracije, inovacija, održivog razvoja i međunarodne suradnje.

Studijsko putovanje organizacije „Dialog Trek Croatia“ održava se od 11. do 14. svibnja 2026. u Zagrebu, Rovinju i Dubrovniku. Riječ je o okupljanju manjih, pažljivo odabranih delegacija međunarodnih lidera iz područja javnog sektora, tehnologije, poduzetništva, akademske zajednice i civilnog društva. Dialog je invite-only zajednica koja okuplja više od 750 lidera iz cijelog svijeta, a putovanje u Hrvatsku organiziraju Ivan Burazin (CEO Daytona) i Nikola Kapraljević (CEO Infinuma), ujedno i jedini članovi Dialog zajednice iz Hrvatske.

U izaslanstvu „Dialog Trek Croatia“ bili su: Scott Cook , izvršni predsjednik, Intuit, Katie Hill, zamjenica direktora za komunikacije, NFL; bivša savjetnica predsjednika Obame za odnose s javnošću, Doga Makiura, osnivač i glavni izvršni direktor, Degas, Jeff Chang, suosnivač i direktor proizvoda, Rad AI, Matthew Foldi, glavni urednik, Washington Reporter, Gillian Sagansky, Help 99 / Columbia, Rodrigo Fantini, Marina Antonija Premec, Wonderlust Events, Ivan Burazin, glavni izvršni direktor, Daytona, Nikola Kapraljević, glavni izvršni direktor, Infinum, Jane Gladstone, bivša predsjednica, IntraFi Network, Risa Heller, glavna izvršna direktorica, HELLER, Eve Denton, partnerica, Dark Pool Capital, Amy Finney, glavna operativna direktorica, Amae Health, Mira Matulović Burazin i Sara Lucija Dragičević, izvršna asistentica Ivana Burazina.

Uz predsjednika Milanovića na sastanku su bili pročelnik Kabineta predsjednika Republike Bartol Šimunić, posebni savjetnik Predsjednika za ekonomiju Velibor Mačkić i zamjenik predstojnika Ureda predsjednika Republike Goran Grobotek.