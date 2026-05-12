U Splitu stručna rasprava o mentalnom zdravlju djece: Sudjeluju ministrica, župani i stručnjaci

U srijedu, 13. svibnja 2026. godine, s početkom u 18 sati, u Tehnološkom parku Split održat će se stručna rasprava pod nazivom „Brinemo o mentalnom zdravlju djece“.

Skup organizira Zajednica žena HDZ-a Katarina Zrinski Splitsko-dalmatinske županije u suradnji sa zajednicama žena HDZ-a iz Dubrovačko-neretvanske, Zadarske i Šibensko-kninske županije.

Cilj rasprave je upozoriti na izazove mentalnog zdravlja djece, ali i odraslih koji skrbe o njima, te potaknuti snažniju suradnju između zdravstvenog, obrazovnog i društvenog sustava kako bi se djeci i obiteljima pružila kvalitetnija podrška.

Tijekom rasprave poseban naglasak bit će stavljen na teme zdravstva, obrazovanja, digitalnog okruženja, sporta i roditeljstva. O tim će pitanjima govoriti brojni stručnjaci i gosti iz različitih područja.

Među sudionicima su Ana Babić Pezo, osnivačica BRUNOAkademije za zaštitu djece, Stela Klepac Erstić iz Zavoda za javno zdravstvo Zadarske županije, ravnateljica Osnovne škole Brodarica Maja Morić Kulušić te Tomislav Ramljak, ravnatelj Centra za nestalu i zlostavljanu djecu i Centra za sigurniji Internet iz Osijeka.

Na tribini će sudjelovati i proslavljena hrvatska atletičarka i humanitarka Blanka Vlašić, kao i Franciska Jurišić Bačić, koja će govoriti iz perspektive roditelja.

O iskustvima i provedbi politika zaštite mentalnog zdravlja djece govorit će župani dalmatinskih županija – Blaž Pezo, Josip Bilaver, Paško Rakić i Blaženko Boban – kao i ministrica zdravstva Irena Hrstić.

Okupljenima će se obratiti i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta te predsjednik HDZ-a Splitsko-dalmatinske županije Ante Mihanović.

Moderatorica stručne rasprave bit će saborska zastupnica i predsjednica Zajednice žena HDZ-a „Katarina Zrinski“ Splitsko-dalmatinske županije Danica Baričević.