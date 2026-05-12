VIDEO Tinejdžeri Zadrom vikali "Sieg Heil" i dizali desnicu

Dvojica mladića su u nedjelju u Ulici kralja Tomislava u Zadru snimljena kako ulicom viču "Sieg Heil" i podižu desnicu u znak nacističkog pozdrava. Prema riječima čitateljice koja je snimila video, mladići su nacistički pozdrav vikali svakome tko im se našao na putu.

Zadarska policija je za Index potvrdila da provodi kriminalističko istraživanje. "Policija je upoznata s navedenom snimkom te da je u tijeku kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve relevantne okolnosti i činjenice navedene snimke", kazala je glasnogovornica PU zadarske Ivana Grbin.

Prema zakonu, za ovakvo ponašanje, ovisno o kvalifikaciji, mladićima se može izreći novčana kazna za prekršaj protiv javnog reda i mira, a ako se utvrde elementi kaznenog djela javnog poticanja na nasilje i mržnju, zakon predviđa i kaznu zatvora do tri godine.

Snimku incidenta možete pogledati OVDJE.