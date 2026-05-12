Voli li vas vaša mačka? Stručnjaci otkrivaju znakove koje mnogi ne prepoznaju

Mnogi vlasnici mačaka često se pitaju voli li ih njihov ljubimac koliko i oni vole njega. Za razliku od pasa, mačke svoju privrženost pokazuju suptilnije i na način koji ponekad nije lako prepoznati. Jedna ljubiteljica životinja na TikToku tvrdi da postoje vrlo jasni znakovi koji otkrivaju da je mačka uz svog vlasnika potpuno sretna. TikTok korisnica @oreoandpumpkinspice izdvojila je četiri ponašanja koja, prema njezinim riječima, pokazuju da mačka svom vlasniku u potpunosti vjeruje i da je uz njega opuštena i vesela, prenosi Večernji.

Prvi i možda najvažniji znak vidi se u načinu na koji mačka spava. „Mačke spavaju u najčudnijim položajima, potpuno bez obrambenog stava, s izloženim trbuhom i šapama posvuda. To znači da se osjećaju potpuno sigurno i da vam vjeruju“, objasnila je influencerica u viralnom videu. S obzirom na to da su mačke vrlo oprezne životinje, pokazivanje trbuha smatra se jednim od najvećih znakova povjerenja jer se u tom položaju osjećaju ranjivije i teže se mogu obraniti. Kada mačka zaspi potpuno opuštena u vašoj blizini, to znači da vas ne doživljava kao prijetnju i da se uz vas osjeća sigurno.

Drugi znak koji mnogi vlasnici često pogrešno tumače jest iznenadno trčanje po kući, odnosno takozvani „zoomiji“. TikTok korisnica ističe da takvo ponašanje nema veze s nervozom ili stresom. Takvi naleti energije kod mačaka su vrlo česti i uglavnom znače da se osjećaju sigurno, razigrano i opušteno u svom okruženju. Naravno, iako nisu rezultat stresa, to ne znači da ih treba potpuno ignorirati. Kućnim mačkama potrebna je fizička aktivnost, koju mnogi vlasnici ne stavljaju na prvo mjesto, a ovi naleti energije odlična su prilika da uzmete laser ili igračku-mahalicu i odvojite 15 minuta za igru sa svojim ljubimcem.

Prema riječima korisnice @oreoandpumpkinspice, još jedan važan znak privrženosti jest kada mačka tijekom dana često promatra svog vlasnika. Sporo treptanje dok vas gleda znak je da se mačka osjeća ugodno u vašoj blizini. Mnoge mačke vole pratiti vlasnika iz sobe u sobu, sjediti pokraj njega ili ga jednostavno promatrati dok obavlja svakodnevne aktivnosti. Iako djeluju rezervirano, na taj način pokazuju osjećaj povezanosti sa svojim vlasnikom.

osljednji znak koji je izdvojila odnosi se na trenutak kada se vratite kući, a mačka odmah dolazi do vrata kako bi vas pozdravila. Ako vas s nestrpljenjem iščekuje pokraj vrata, takvo ponašanje pravi je dokaz da ste joj najdraža osoba, ističe ova ljubiteljica mačaka. „Uvijek su prve koje vas pozdrave kad dođete doma. Već čekaju pokraj vrata ili se pretvaraju da su slučajno naišle jer vas jedva čekaju vidjeti“, rekla je. Iako su često na lošem glasu kao hladne i proračunate, mačke mogu biti izrazito privržene svojim vlasnicima, samo što svoju ljubav pokazuju suptilnije od svojih psećih prijatelja.