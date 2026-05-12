LELEK U FINALU EUROSONGA Veliki uspjeh hrvatskih predstavnica nakon napete polufinalne večeri

Prva polufinalna večer Eurosonga 2026. održana je večeras u Beču, a hrvatske predstavnice Lelek uspjele su izboriti nastup u velikom finalu natjecanja s pjesmom “Andromeda”.

U prvoj polufinalnoj večeri nastupilo je 15 zemalja, dok je njih deset osiguralo prolazak dalje. Uz natjecateljske izvedbe publika je mogla vidjeti i nastupe Italije i Njemačke, koje kao članice “velike petorke” imaju izravan plasman u finale.

Napetost je trajala do samoga kraja, a nakon objave rezultata postalo je poznato kojih deset država nastavlja borbu za pobjedu na Eurosongu 2026.

U veliko finale prošli su:

Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Hrvatska i Litva.

Hrvatski nastup izazvao je brojne reakcije na društvenim mrežama, a mnogi gledatelji isticali su atmosferičnu izvedbu i upečatljiv scenski nastup pjesme “Andromeda”.

Veliko finale Eurosonga 2026. održat će se u subotu u Beču.

Finale Eurosonga očekuje se s velikim zanimanjem, a Lelek se već sada svrstava među izvođače koji bi mogli iznenaditi i ostvariti zapažen rezultat. Njihov put od polufinala do završne večeri dodatno je učvrstio njihovu poziciju na europskoj glazbenoj sceni.

Finale gledamo u subotu navečer s početkom u 21 sat.