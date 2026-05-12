Lino Červar preuzeo novi klub

Trofejni hrvatski rukometni stručnjak Lino Červar (75) ponovno je aktivan uz aut-liniju te preuzima vođenje najjačeg makedonskog kluba, Eurofarm Pelistera. Klub iz Bitole ovim potezom nastoji se što prije vratiti na sam vrh makedonskog rukometa, piše Index.

Angažman provjerenog stručnjaka

Nakon sezone u kojoj su promijenili čak tri trenera i ostali bez naslova prvaka, u Eurofarmu su se odlučili za provjereno rješenje. Lino Červar već je u detaljnim razgovorima s vodstvom kluba o pojačanjima za iduću sezonu. Njegova veza sa Sjevernom Makedonijom je duboka - posjeduje makedonsku putovnicu i bio je izbornik njihove reprezentacije. Iako ga neko vrijeme nije bilo na terenu, u klubu vjeruju da je i dalje u punoj snazi za vođenje momčadi.

Klub iz Bitole ove sezone vodi bitku za drugo mjesto u prvenstvu i nakon tri godine ostat će bez naslova prvaka. Također im je izmaknuo i plasman u finale nacionalnog Kupa. S druge strane, odigrali su solidnu europsku sezonu, osvojivši šest bodova u grupnoj fazi Lige prvaka s dvije pobjede i dva remija.

Zlatno doba s Metalurgom i reprezentacijom

Červar je ostavio neizbrisiv trag u povijesti makedonskog sporta kao strateg Metalurga, s kojim je stvorio generaciju koja je pomicala granice. Pod njegovim vodstvom klub iz skopske Autokomande dva je puta stigao do četvrtfinala Lige prvaka, 2014. i 2015. godine, u vrijeme kada je cijela zemlja živjela za rukomet.

Nakon te epizode kratko je vodio reprezentaciju Makedonije, a potom se vratio na klupu Hrvatske. U svojoj iznimno bogatoj karijeri Červar je s Hrvatskom osvojio zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Ateni 2004., svjetsko zlato u Portugalu 2003. te brojna druga europska odličja.

Iako je u poznijim godinama, emocija s kojom proživljava utakmice i njegov pristup pokazuju da još uvijek ima mnogo toga za ponuditi rukometu. S Metalurgom je četiri puta bio prvak države i tri puta osvojio Kup, a pamti se i naslov doprvaka u premijernom izdanju SEHA lige u sezoni 2011./2012. U Eurofarmu bi bili iznimno zadovoljni ako bi ostvario i polovicu tih uspjeha.