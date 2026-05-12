Tuga u svijetu sporta: Iznenada preminuo NBA košarkaš (29)

Košarkaški svijet potresla je vijest o smrti Brandona Clarkea, dugogodišnjeg člana Memphis Grizzliesa, koji je preminuo u 30. godini života. Vijest je službeno potvrdio njegov klub putem društvenih mreža.

Iz Memphisa su se od igrača oprostili emotivnom porukom u kojoj su istaknuli da je Clarke bio ne samo važan dio momčadi, nego i osoba koja je ostavila snažan trag u zajednici.

„Shrvani smo zbog tragičnog gubitka Brandona Clarkea. Brandon je bio izvanredan suigrač i još bolja osoba, čiji utjecaj na organizaciju i širu zajednicu Memphisa neće biti zaboravljen“, poručili su iz kluba.

Clarke je nedavno završio svoju sedmu sezonu u NBA nakon ispadanja Grizzliesa iz natjecanja. U ligu je stigao 2019. godine kao 21. izbor NBA drafta, a već u rookie sezoni pokazao je velik potencijal prosjekom od 12 poena i šest skokova po utakmici.

Dobre igre donijele su mu 2022. godine novi četverogodišnji ugovor vrijedan 50 milijuna dolara, a ovog ljeta trebao je postati slobodan igrač.

Posljednjih mjeseci Clarke se suočavao i s problemima izvan parketa. Početkom travnja bio je uhićen zbog sumnje na posjedovanje i distribuciju nedozvoljenih supstanci. Unatoč tome, u Memphisu je i dalje slovio kao osoba koja je imala pozitivan utjecaj na zajednicu.

Prošle godine pokrenuo je vlastitu zakladu namijenjenu pomoći obiteljima pogođenima tragedijama, čime je dodatno učvrstio reputaciju osobe angažirane izvan sporta.

Uzrok smrti zasad nije objavljen.