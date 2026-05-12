Srpska pjevačica pozvala sve da glasaju za Hrvatsku uoči prve polufinalne večeri Eurosonga

Srpska pjevačica Zorja Pajić oglasila se na Instagramu uoči nastupa hrvatske grupe Lelek na ovogodišnjem Eurovisongu, pozvavši svoje pratitelje da podrže pjesmu „Andromeda“.

„Glasajte 3. Moje cure, moja Andromeda“, napisala je Pajić, pritom označivši članice sastava – Marinu Ramljak, Korinu Rogić, Inku Večerinu Perušić, Laru Brtan i Juditu Štorgu.

Podrška nije neočekivana jer je upravo Zorja jedna od autorica glazbe za pjesmu „Andromeda“. Skladbu potpisuje zajedno sa suprugom Lazarom Pajićem i Filipom Lackovićem, dok je tekst napisao Tomislav Roso.

U eurovizijskim krugovima posljednjih se mjeseci često isticalo kako pjesma, zahvaljujući spoju etno elemenata, emocije i modernog pop zvuka, spada među upečatljivije ovogodišnje natjecateljske uratke.

Suradnja Zorje Pajić i grupe Lelek traje već neko vrijeme, a ranije je sudjelovala i kao prateći vokal na njihovoj pjesmi „Tane“.