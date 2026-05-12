Lelek nastupile na Eurosongu: Hrvatska predstavila moćnu „Andromedu“ u prvoj polufinalnoj večeri

Hrvatska grupa Lelek upravo je nastupila u prvoj polufinalnoj večeri Eurovision Song Contest u Beču, predstavivši pjesmu „Andromeda“ pred milijunskim auditorijem diljem Europe.

Lelek su na pozornicu izašle treće po redu, a njihov nastup obilježili su snažna vokalna izvedba, upečatljiva scenografija i mistična atmosfera koja prati samu pjesmu. Kombinacija etno motiva i modernog pop zvuka ponovno je došla do izražaja, što je publika u dvorani nagradila velikim pljeskom.

Hrvatske predstavnice posljednjih su tjedana bile među favoritima za prolazak u finale prema eurovizijskim kladionicama, a reakcije na društvenim mrežama nakon nastupa već su vrlo pozitivne.

Podsjetimo, u večerašnjem polufinalu nastupa ukupno 15 zemalja, a deset najboljih izborit će mjesto u velikom finalu Eurosonga.

Hoće li „Andromeda“ odvesti Hrvatsku među finaliste, doznat ćemo na kraju večeri nakon glasanja publike i žirija.