Legenda Dinama o stanju u Hajduku: "Livaja kod njega ne bi izdržao ni tri treninga"

U podcastu Ravno u 90 za YouTube kanal Sportske televizije, gostovao je bivši igrač i legenda Dinama Mihael Mikić (46). Bivši član Dinamovog stručnog stožera u sat vremena se dotaknuo tema poput stanja u Hajduku, Beljinog mjesta u reprezentaciji, navijačkih nereda, SuperSport HNL-a te angažmana u Sloveniji na mjestu sportskog direktora Maribora, pišu Sportske novosti.

Na samome početku Mikić se dotaknuo trenerske pozicije u Dinamu gdje je pohvalio rad trenera Kovačevića te predsjednika Zvonimira Bobana.

- Drago mi je da se konačno nije išlo u smjenu trenera, nego se dalo povjerenje jednome treneru kojega su izabrali na početku ljeta - naglasio je Mikić dodajući kako se kroz zadnjih par sezona previše rotiralo na mjestu trenera nakon par loših utakmica što ove sezone nije bio slučaj. Najviše zasluge takvom načinu rada Mikić je dao Bobanu koji je, kako kaže, jedini stao iza Kovačevića kada je većina bila protiv njega.

Posebno se Mikić osvrnuo na stanje u Hajduku dajući povjerenje treneru Gonzalu Garciji uz nadanja da će se klub sljedeće sezone pojačati i biti opasniji nego sad.

- Koncept Gonzala Garcije odgovara igračima koje sada ima, a s pojačanjima može biti opasniji, dovođenjem novog trenera neće biti ništa bolje. Hajduku trebaju kvalitetna pojačanja, fali brzine i snage - kazao je Mikić.

Ono u čemu vidi glavni problem kod Hajduka jest upravljanje.

- Hajduk ima najveći problem upravljanja, pogledajte primjer Dinama i Rijeke, hijerarhija se mora znat, jedan čovjek mora odlučivat, ne vidim da imaju svojeg Zvonu (Bobana) - objašnjava Mikić.

Osim samoga kluba, Mikić se dotaknuo i Marka Livaje koji je, navodi, i zlato i uteg Hajduku te da bi bio najsretniji kada bi on ostao u Hajduku i doveo se u formu kojom je nekad drmao ligom.

- U Jurićevom sustavu Livaja ne bi izdržao tri treninga u kontinuitetu - govori Mikić te nastavlja kako bi u ligi općenito trebalo podići intenzitet treninga kako bi liga postala bolja i konkurentnija u Europi. Kao primjer, Mikić navodi Martina Baturinu kao najveće iznenađenje koje je izašlo iz naše lige zadnje tri godine jer jedno vrijeme nakon odlaska iz Dinama nije dobivao previše minuta u Comu da bi nakon toga postao jedan od boljih i važnijih igrača u klubu.