Gradski kotar Bačvice obnovio stablo u Pojišanskoj nakon štete od nevremena

Nakon snažnog nevremena koje je početkom godine pogodilo Split, u Pojišanskoj ulici došlo je do rušenja stabla koje je predstavljalo potencijalnu opasnost za prolaznike i odvijanje prometa.

Problem je, kako navode iz Gradskog kotara Bačvice, prijavljen i saniran na inicijativu Vijeća kotara, koje je reagiralo odmah nakon uočenog oštećenja.

Danas je na istom mjestu posađeno novo stablo, čime je, kako ističu, vraćeno zelenilo i obnovljen dio urbanog ambijenta ove gradske zone.

Iz kotara naglašavaju kako su sigurnost građana, urednost javnih površina i očuvanje zelenih površina prioritet u njihovom radu.

“Briga o sigurnosti građana, uređenju ulica i očuvanju zelenih površina mora biti prioritet – a Pojišan i Bačvice to zaslužuju”, poručili su iz kotara, uz najavu nastavka brzog reagiranja na komunalne probleme i daljnjeg uređenja kvarta.