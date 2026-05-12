Evo što kažu kladionice uoči prve polufinalne večeri Eurosonga

Večeras u 21 sat počinje prvo polufinale ovogodišnjeg izdanja Eurovision Song Contest, koje se održava u Beču. Hrvatsku u večerašnjoj emisiji predstavlja grupa Lelek s pjesmom „Andromeda“, a nastupaju treći po redu u konkurenciji brojnih zemalja koje traže plasman u finale.

U finale će se iz svakog polufinala plasirati deset najboljih, a prema trenutačnim procjenama eurovizijskih kladionica, hrvatski predstavnici trebali bi bez većih problema izboriti prolazak dalje. Hrvatska se u poretku kladionica nalazi u samom vrhu, na šestom mjestu.

Najveći favoriti ovog polufinala, prema istim prognozama, su Finska, Grčka i Izrael, dok ih slijede Švedska, Moldavija i Hrvatska. Među potencijalnim finalistima kladionice još izdvajaju Srbiju, Poljsku, Litvu i Portugal.

S druge strane, prema istim procjenama, najbliže ispadanju su Crna Gora, Estonija, Belgija, San Marino i Gruzija, no konačni rasplet uvijek donosi i iznenađenja.

Večerašnji program otvorit će Moldavija, a redoslijed nastupa odvija se sljedećim tijekom: Moldavija, Švedska, Hrvatska, Grčka, Portugal, Gruzija, Finska, Crna Gora, Estonija, Izrael, Belgija, Litva, San Marino, Poljska i Srbija.

Hoće li se predviđanja kladionica potvrditi i na pozornici u Beču, doznat ćemo nakon završetka večerašnjeg polufinala.