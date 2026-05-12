U Splitu održana prezentacija o mogućnostima financiranja i razvoja OPG-ova

U organizaciji Suvremenog učilišta u Splitu, u ponedjeljak, 11. svibnja 2026. godine, u prostorijama Hrvatske gospodarske komore – Županijske komore Split održana je prezentacija na temu „Kako uz HZZ vaučer povećati šanse za dobivanje potpora za ruralni razvoj“.

Tom prilikom predstavljen je obrazovni program „Gospodarenje na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu“, namijenjen nositeljima i članovima OPG-ova koji žele unaprijediti svoje poslovanje, povećati konkurentnost poljoprivredne proizvodnje te iskoristiti dostupne mogućnosti financiranja i potpore iz EU fondova.

Predavanje je održao dr. sc. Marin Kukoč, dipl. ing. agr., ovlašteni agronom s više od 20 godina iskustva u pripremi i provedbi projekata financiranih kroz programe ruralnog razvoja i EU fondove.

Sudionici su imali priliku upoznati se s mogućnostima korištenja HZZ vaučera za obrazovanje, kao i s aktualnim mjerama potpore za mlade poljoprivrednike, uključujući mogućnost ostvarivanja potpore do 75.000 eura kroz intervenciju 75.01 iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike.

"Posebno zahvaljujemo predstojnici HZZ-a Jeleni Gogić na predstavljanju mogućnosti korištenja HZZ vaučera za obrazovanje, kao i domaćinu događanja Jozi Tomašu iz Hrvatske gospodarske komore na gostoprimstvu i podršci u organizaciji prezentacije. Zahvaljujemo svim sudionicima na dolasku i iskazanom interesu", poručuju organizatori.