Poznanik napadnutog Filipinca: "Bio je poslovno u Hrvatskoj, ne kradljivac. Ne bi ni mrava zgazio"

"Sve bih povjerovao, osim da je krao torbicu. Pa taj čovjek ima više novca od mene i vas zajedno, sigurno ne krade torbice po Zagrebu", rekao je Zagrepčanin za Dnevnik koji godinama poznaje Filipinca kojeg je mlada djevojka brutalno pretukla u središtu Zagreba.

Riječ je o čovjeku koji je u Zagrebu boravio poslovno. "On ima agenciju za zapošljavanje u Dubaiju i u Hrvatsku je došao poslovno. Već godinama radi i s hrvatskim firmama. Momak je dobar kao kruh, ne bi mrava zgazio", priča nam sugovornik, tvrdeći da je riječ o iznimno mirnom mladom čovjeku kojem nije svojstveno nasilje.

Ni sam Filipinac nije znao objasniti zašto ga je djevojka napala. "Bio je u jednom lokalu u blizini Trga bana Jelačića u kojem je pio i zabavljao se. Izašao je sam i namjeravao je krenuti prema hostelu u kojem je bio smješten. U trenutku napada telefonirao je s jednom ženom iz Hrvatske s kojom poslovno surađuje. Tada se pred njim našla djevojka koja je počela vikati.

"Udarila ga je torbicom po glavi i nastavila napad. Iz čista mira. Možda zato što je bio sam, ne znam. Dok ga je udarala, žena s kojom je bio na pozivu je zvala policiju, ali im nije znala reći gdje se napad dogodio", priča nam njegov poznanik.

Kasnije je i sam Filipinac zvao policiju da prijavi napad te je otišao na hitnu, no tamo ništa nije obavio. "Tamo je čekao satima da ga nitko nije primio. To vam je tipična hrvatska priča, ima šljivu ispod oka pa nije hitan slučaj. Nije više htio čekati pa je otišao", rekao je za Dnevnik.

Kako se napad dogodio prije 10 dana, mladi Filipinac je već napustio Hrvatsku, no sad će se vratiti s obzirom na to da je cijeli slučaj postao udarna tema.