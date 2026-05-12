Strijelci iz cijele Hrvatske u Stobreču: Splitu tri medalje u ekipnom i pojedinačnom poretku

Na tradicionalnom natjecanju „Kup sv. Dujma” u gađanju pištoljem i revolverom VK, održanom 10. svibnja 2026. godine u Stobreču, nastupilo je 70 strijelaca iz Čakovca, Zagreba, Slavonskog Broda, Karlovca, Otočca, Gospića, Zadra, Vodica, Šibenika, Makarske, Metkovića, Ploča i Splita.

U ekipnoj konkurenciji najbolji su bili strijelci „Centra” iz Splita s ukupno 552 kruga u sastavu Marija Marović, Josip Biloš i Ante Sunara. Drugo mjesto osvojila je ekipa „Špiro” iz Zagreba s 540 krugova (Nenad Dvorneković, Marino Galić i Željko Anđelić), dok je treće mjesto pripalo ekipi „Vodice” s 535 krugova, za koju su nastupili Vilim Ivas, Ante Šuša i Duje Kukrić.

U pojedinačnoj apsolutnoj konkurenciji najbolja je bila Marija Marović iz „Centra” sa 190 krugova. Drugo mjesto osvojio je Marino Galić iz „Špira” sa 185 krugova, a treći je bio Ante Sunara iz „Centra” sa 184 kruga.

U ženskoj konkurenciji ponovno je slavila Marija Marović („Centar”) sa 190 krugova. Druga je bila njezina sestra Mira Komuškić („Centar”) sa 179 krugova, dok je treće mjesto osvojila Sanja Šetina iz „Sv. Mihovila” iz Slavonskog Broda.

Nakon podjele medalja i prigodnih darova, druženje je nastavljeno uz tradicionalnu dalmatinsku pašticadu.