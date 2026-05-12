Cankareva poljana zasjala nakon uređenja, vraćene i kućice za mačke

Cankareva poljana dobila je novo, uređeno lice nakon završetka radova koji su obuhvatili uređenje i ozelenjavanje jednog od omiljenih gradskih prostora. Obnovljeni prostor sada je vizualno privlačniji, uredniji i zeleniji, što su s oduševljenjem dočekali građani koji ga svakodnevno koriste za odmor i druženje.

Tijekom uređenja posebna je pažnja posvećena očuvanju postojeće atmosfere i funkcionalnosti prostora, s ciljem da Cankareva poljana ostane ugodno mjesto za sve generacije.

Iz splitske tvrtke Parkovi i nasadi istaknuli su kako su po završetku radova vraćeni i poznati sadržaji koji su dio svakodnevice ovog prostora, uključujući i kućice za mačke koje ondje godinama borave.

'Nakon završetka radova, vraćene su i kućice za mace, koje ponovno imaju svoj siguran kutak ispod krošnji. Prostor je sada uredniji, zeleniji i ugodniji za sve – i za naše sugrađane i za naše male četveronožne stanare', poručili su iz Parkova i nasada.